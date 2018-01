Super-G Kitzbuhel/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta super-G Kitzbuhel streaming video e tv: orario, risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci che apre il weekend sulla Streif (oggi 19 gennaio)

19 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta super-G Kitzbuhel: Peter Fill (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci è di scena a Kitzbuhel: il super-G di oggi apre il weekend in assoluto più prestigioso della stagione, quello che attira l’attenzione anche di chi magari non segue assiduamente lo sci. Certo, le gare più tradizionali saranno la discesa di domani (evento dell’anno in Austria) e lo slalom di domenica, ma anche il super-G sulla Streif è spettacolo puro: una gara difficilissima, in cui servirà coniugare tecnica sopraffina e grande velocità, con la solita incognita di tutti i super-G, cioè quella di non avere effettuato precedenti prove sul tracciato, se non quelle naturalmente in configurazione discesa. Già oggi tifosi ed appassionati sono dunque attesi ad una gara da non perdere: eccovi allora tutte le informazioni utili per seguire al meglio il super-G di Kitzbuhel.

SUPER-G KITZBUHEL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza del primo atleta nel super-G maschile di Kitzbuhel è in programma alle ore 11.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com).

SUPER-G KITZBUHEL: FAVORITI E ITALIANI

Il calendario stagionale del super-G è decisamente anomalo: finora sono state disputate appena tre gare, di cui due ad inizio stagione in America e la terza in Val Gardena, comunque oltre un mese fa. Comunque non si sbaglia se si indicano fra i favoriti norvegesi, austriaci e anche i nostri azzurri. Cominciando dagli avversari, la Norvegia da sempre spicca in super-G e anche questa volta farà sul serio, in particolare con Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal. Jansrud è primo nella classifica di Coppa di super-G, Svindal in questa stagione è tornato sui suoi fenomenali livelli dopo l’ennesimo infortunio: entrambi sono pericolosissimi, anche se a volere essere pignoli Jansrud non vince da fine novembre (il super-G di Lake Louise) e Svindal sta andando meglio in discesa. Quanto agli austriaci, c’è l’imbarazzo della scelta, sempre a patto che a Kitzbuhel non si facciano prendere dalla pressione di una intera nazione che ha gli occhi puntati su di loro: da citare ci sono come minimo Matthias Mayer, vincitore l’anno scorso in super-G sulla Streif, poi Vincent Kriechmayr che quest’anno ha già vinto a Beaver Creek, il costante Max Franz e l’eterno Hannes Reichelt.

Gli azzurri negli ultimi anni hanno sempre raccolto grandi soddisfazioni a Kitzbuhel: Dominik Paris addirittura ha saputo vincere sia in discesa sia in super-G e forse gli austriaci pensavano soprattutto a lui quando hanno proposto di dare il doppio passaporto agli altoatesini… Battute a parte, Dominik sarà sicuramente fra gli uomini da tenere in maggiore considerazione, ma con lui pure Peter Fill - che qui ha vinto in discesa ma è salito sul podio anche in super-G - e Christof Innerhofer, l’anno scorso splendido secondo, ma per il quale pesa purtroppo l’incognita dell’infortunio subito sabato scorso nella discesa di Wengen. I tre tenori azzurri sono comunque pronti ad un’altra emozionante recita: Kitzbuhel vale quasi come le Olimpiadi, è una occasione da non perdere.

© Riproduzione Riservata.