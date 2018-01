ENZO AMORE/ Wrestling, malore per il campione dei pesi leggeri: le sue condizioni (WWE News)

Enzo Amore: il campione del roster di Raw, detentore del titolo WWE Cruiserweight Championship, ha accusato un malore: l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

I fan della WWE da alcune ore sono in apprensione per lo stato di salute di Enzo Amore, il detentore del titolo Cruiserweight Championship in forza a Raw, ricoverato da lunedì in ospedale a causa di un malore. Ecco perché nella puntata di oggi dello show rosso non lo vedremo sul quadrato per difendere la cintura dei pesi leggeri - come da programma - contro Cedric Alexander. Ma di che genere è stato il malore che ha impedito ad Enzo Amore di salire sul ring? Il portalte tuttowrestling.com non fornisce particolari dettagli in questo senso ma, da quel che si apprende, pare che siano stati gli stessi medici della World Wrestling Entertainment a negare al lottatore americano la possibilità di difendere il titolo contro il suo rivale. La speranza è che l'appuntamento è che sia rinviato soltanto di una settimana.

IL RIFIUTO DEI MEDICI

Non c'è da stupirsi che i medici della WWE abbiano deciso di non consentire ad Enzo Amore di salire sul ring in assenza di certezze sul suo stato di salute. Come riportato da tuttowrestling.com, infatti, il wrestler aveva lasciato il Jackson Memorial Hospital di Miami ieri sera ed era giunto all'AmericanAirlines Arena - sede in cui avrebbe avuto luogo il match - circa un'ora prima dell'inizio dello show di Raw. A quanto pare, Enzo Amore avrebbe insistito per lottare i dirigenti della World Wrestilng Entertainment lo hanno informato che a causa del suo malore non avrebbe potuto salire sul quadrato per difendere la cintura, ordinandogli così di lasciare lo stadio e fare ritorno al suo hotel. Si attendono per le prossime ore ulteriori chiarimenti rispetto alla problematica di salute che ha interessato Enzo Amore.

