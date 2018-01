Napoli Atalanta/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Atalanta, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Napoli Atalanta, che sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste, si gioca alle ore 20:45 di martedì 2 gennaio: siamo nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018 e i partenopei ospitano una Dea che ha appena chiuso un 2017 meraviglioso per quelle che erano le possibilità della rosa e della società. Accomunate allora da un anno solare fantastico, le due squadre approcciano questa sfida sapendo che in semifinale ci sarà una tra Juventus e Torino; il Napoli ha il vantaggio di giocare in casa questa partita secca, che prevede naturalmente la possibilità di andare ai tempi supplementari o anche ai calci di rigore in caso di parità. Da non sottovalutare il fatto che lo scorso anno, al San Paolo, l’Atalanta aveva sublimato un campionato chiuso al quarto posto andando a vincere per 2-0, grazie a una doppietta di Mattia Caldara. In questa stagione invece sono stati i partenopei a imporsi, con un 3-1 che la squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto in rimonta.

NAPOLI ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Atalanta è una partita di Coppa Italia, e come tale viene trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: l’appuntamento in chiaro per tutti è su Rai 1, con la possibilità chiaramente di assistere alla diretta streaming video su www.raiplay.it selezionando il canale di riferimento.

NAPOLI ATALANTA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Il Napoli si presenta a questa partita da campione d’inverno: è la seconda volta in tre stagioni che succede, ma in questo caso i partenopei si sono superati chiudendo il girone di andata con la bellezza di 48 punti. Nel 2015 questo non era bastato per tenere dietro la Juventus a fine anno, ma se non altro questo Napoli sta facendo capire di potersi davvero giocare lo scudetto: la vittoria di Crotone, con gol numero 117 di Marek Hamsik, certifica che chiunque vorrà prendersi il tricolore dovrà fare i conti con la squadra di Maurizio Sarri, cresciuta soprattutto sul piano mentale e della fiducia. L’Atalanta ha terminato in maniera negativa il suo 2017, perdendo in casa contro il Cagliari: risultato che non scalfisce minimamente un anno solare nel quale la Dea ha ottenuto un quarto posto con qualificazione in Europa League e i sedicesimi di finale nella stessa coppa, dove a febbraio verrà affrontato il Borussia Dortmund nella speranza che il sogno continui. Un’Atalanta che oggi è settima in Serie A, e che potrebbe prendersi la semifinale di Coppa Italia: la grande corsa degli orobici prosegue e questa partita non sarà affatto snobbata – come del resto non lo farà il Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

E’ probabile che il Napoli confermi la formazione che ha battuto l’Udinese nel turno precedente, almeno a grandi linee: questo significa che questa volta a riposarsi potrebbe essere Callejon, anche perché Mertens vuole ritrovare il gol. Dunque il belga prima punta, con Ounas e Giaccherini sugli esterni nel tridente; a centrocampo giocherà Amadou Diawara, con Zielinski e Rog che dovrebbero occuparsi delle due mezzali dando riposo ad Allan e, soprattutto, Hamsik. Maggio agirà sulla corsia destra nel reparto difensivo, ma è ancora da stabilire chi sarà in campo tra Hysaj e Mario Rui a sinistra; al centro possibile riposo per Raul Albiol con Maksimovic (o Chiriches) ad affiancare Koulibaly, in porta dovrebbe giocare Sepe. L’Atalanta ha fatto turnover in campionato: si rivedono Etrit Berisha e Caldara, con Toloi e Andrea Masiello che dovrebbero completare il reparto arretrato. In mezzo manca lo squalificato Kurtic: spazio ancora a Freuler e De Roon, con Cristante che invece dovrebbe scalare sulla trequarti andando a supporto di Alejandro Gomez (favorito su Orsolini) e Cornelius che se la gioca con Petagna. A presidiare le corsie dovrebbero essere nuovamente Hateboer e Spinazzola, non escludendo le sorprese che si chiamano Castagne e Gosens.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli ovviamente favorito, anche per il fattore campo: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la vittoria dei partenopei al San Paolo è quotata 1,50 contro il 6,00 che accompagna invece l’affermazione degli orobici fuori casa, con conseguente passaggio del turno. Il segno X per il pareggio si riferisce al risultato che maturerà nei 90 minuti della partita: porta in dote 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.