PAGELLE/ Napoli-Atalanta: i voti della partita (Coppa Italia quarti - primo tempo)

Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia

02 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Napoli Atalanta, quarti Coppa Italia (Foto LaPresse)

Al San Paolo è in corso il quarto di finale di Tim Cup tra Napoli e Atalanta, al riposo le squadre sono inchiodate sullo 0-0: ecco i voti della prima frazione di gioco che non ha di certo lesinato emozioni anche se sono mancati i gol. Non si può certo dire che le due squadre non ci abbiano provato a segnare, anzi: gli uomini di Sarri sono partiti forte mettendo subito sul chi va là l'estremo difensore avversario Berisha (7) che deve entrare in azione per fermare Callejon (6) lanciato a rete. Successivamente l'attaccante spagnolo non riesce ad agganciare il pallone su suggerimento di un ispiratissimo Hamsik (7), mentre Ounas (6,5) non trova il gol che avrebbe fatto venire giù tutto lo stadio. Poco dopo la mezz'ora Berisha mantiene la guardia alta anche su Zielinski (6) bloccando il pallone quasi sulla linea, tuttavia anche gli orobici dimostrano di essere in partita: Gosens (6) avanza sulla fascia sinistra e mette il pallone al centro per Papu Gomez (6,5) che di testa non riesce a gonfiare la rete, merito anche di Sepe (6,5) che riesce a rifugiarsi in corner e a non sbagliare nell'unico frangente in cui viene impegnato.

VOTO NAPOLI 6,5 - Anche senza i titolarissimi la squadra di Sarri crea diversi pericoli nell'area di rigore avversaria.

MIGLIORE NAPOLI: HAMSIK 7 - Lo slovacco è un'autentica mina vagante per la retroguardia orobica, le sue aperture rischiano di essere micidiali per i ragazzi di Gasperini.

PEGGIORE NAPOLI: DIAWARA 5,5 - Per adesso sta deludendo come regista, evidentemente per un ragazzo di 20 anni è una responsabilità troppo grossa.

VOTO ATALANTA 6 - Gli ospiti se la stanno giocando a viso aperto, senza farsi intimorire assolutamente dal blasone degli avversari.

MIGLIORE ATALANTA: CORNELIUS 7 - Il più attivo dei suoi, si muove freneticamente nella metà campo avversaria non dando riferimenti alla difesa partenopea.

PEGGIORE ATALANTA: CASTAGNE 5,5 - Impreciso nelle aperture e nei lanci lunghi, non riesce ad alimentare le azioni offensive e le ripartenze. (Stefano Belli)

