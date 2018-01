Probabili formazioni/ Juventus Torino: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Juventus Torino: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel derby della Mole per i quarti di finale di Coppa Italia

02 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Torino, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Juventus Torino si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 3 gennaio: si chiude con il derby della Mole il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018. La vincente di questa sfida affronterà una tra Napoli e Atalanta, in campo questa sera; qualora la Juventus dovesse superare il turno e arrivare poi in finale, in ogni caso si troverebbe a giocare l’ultimo atto contro una delle due squadre già affrontate nelle tre finali recenti, vale a dire Lazio o Milan. Prima però questo derby, come sempre in gara secca: l’ultimo in Coppa Italia si è giocato due anni fa – erano ottavi – e i bianconeri lo avevano vinto con un netto 4-0, frutto soprattutto della doppietta di Simone Zaza. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Torino sarà in diretta tv sulla televisione di stato, come tutte le partite di Coppa Italia: appuntamento su Rai Uno, con la possibilità per tutti di assistere al derby della Mole anche in diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

I DUBBI DI ALLEGRI

Avendo modificato il modulo in corsa al Bentegodi, Massimiliano Allegri si riserva la possibilità di aprire nuovamente al 4-2-3-1; tuttavia è possibile che questo derby sia affrontato ancora con il 4-3-3. Quasi certamente rivedremo in campo Rugani e Sturaro: il primo dovrebbe fare coppia con Chiellini o Barzagli al centro della difesa, il secondo sarà ovviamente in mediana. Da valutare Pjanic, che ha saltato la partita di sabato per un affaticamento: con il bosniaco nel settore nevralgico resta una sola maglia che dovrebbe essere di Marchisio, in alternativa spazio a Bentancur che dovrà riscattare la brutta prestazione di Verona. In porta giocherà Szczesny, sugli esterni Lichtsteiner verso la conferma con Asamoah che coprirà la fascia sinistra; nel tridente offensivo tanti punti di domanda, ma quasi certamente ci sarà Douglas Costa e con lui potrebbero trovare spazio Dybala (come prima punta) e ancora una volta Bernardeschi. Punto di domanda anche per Pjaca: ormai recuperato, il croato potrebbe giocare uno spezzone nel secondo tempo mentre resta difficile vederlo in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sinisa Mihajlovic dovrebbe presentare il suo miglior Torino, condizionato però dalle assenze: nel tridente solo Iago Falque è disponibile tra i titolari, dunque insieme a lui dovrebbero esserci Niang – come prima punta – e uno tra Boyé e Berenguer – favorito il secondo - con Belotti e Ljajic ancora fuori dai giochi insieme a Edera. A centrocampo ha recuperato Baselli: sarà schierato titolare, al suo fianco ancora da valutare ma sembra che Acquah possa essere impiegato da schermo davanti alla difesa, o lui o comunque uno degli ex – ovvero Rincon – con Valdifiori che resta comunque in ballottaggio fino all’ultimo. A dirla tutta i dubbi maggiori sono in difesa, dove le scelte sono maggiori: a sinistra ci sarà sicuramente Molinaro, in mezzo potrebbe tornare titolare Burdisso per fare coppia con uno tra N’Koulou ed Emiliano Moretti mentre sulla corsia destra agirà De Silvestri. Al centro c’è l’abbondanza della scelta, in porta invece secondo le ultime partite che il Torino ha giocato in Coppa Italia dovrebbe essere Vanja Milinkovic-Savic a essere schierato in luogo di Sirigu, anche se naturalmente l’importanza della partita lascia uno spiraglio aperto a quello che è a tutti gli effetti il titolare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah; 8 Marchisio, 5 Pjanic, 27 Sturaro; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 11 Douglas Costa

A disposizione: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 9 Higuain

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, De Sciglio, Howedes, Cuadrado

TORINO (4-3-3): 32 V. Milinkovic-Savic; 29 De Silvestri, 13 Burdisso, 24 E. Moretti, 3 Molinaro; 8 Baselli, 88 Rincon, 6 Acquah; 14 Iago Falque, 11 Niang, 21 Berenguer

A disposizione: 39 Sirigu, 1 Ichazo, 33 N’Koulou, 16 Gustafson, 5 Valdifiori, 22 Obi, 31 Boyé, 19 M. De Luca

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Ansaldi, Lyanco, Barreca, Bonifazi, Belotti, Ljajic, Edera

