Probabili formazioni/ Napoli Atalanta: quote, le ultime novità live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Napoli Atalanta: quote e ultime live su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia al San Paolo per i quarti (2 gennaio 2018)

02 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazione Napoli Atalanta (LaPresse)

Napoli Atalanta apre il 2018 del nostro calcio: allo stadio San Paolo si gioca questa sera, martedì 2 gennaio alle ore 20.45 per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia in partita secca. Tutto si giocherà questa sera, con eventuali supplementari e rigori in caso di necessità: il Napoli ci arriva da campione d’inverno e di sicuro punta molto anche alla Coppa Italia come un trofeo da vincere come già due volte è riuscito nel recente passato, ma l’Atalanta è avversario da non sottovalutare e proverà a fare la sorpresa, come sicuramente i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono in grado di fare. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Se voleste puntare sulla partita del San Paolo fra Napoli e Atalanta, l’agenzia di scommesse Snai indica negli azzurri di Sarri i chiari favoriti dell’incontro. Andando a vedere le quote, infatti, si scopre che il segno 1 per la vittoria del Napoli pagherebbe 1,50 volte la posta in palio, mentre per il segno X che identifica il pareggio si sale a 4,50, fino a raggiungere quota 6,00 che è quella per il segno 2 che indica naturalmente un colpaccio esterno da parte dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE SCELTE DI SARRI

Ci sarà certamente un po’ di turnover, vediamo però fino a che punto si spingerà Maurizio Sarri. Ad esempio in difesa è praticamente certo l’utilizzo di Mario Rui, che in campionato era squalificato, e di almeno uno fra Maksimovic e Chiriches per far rifiatare Albiol e Koulibaly: il rumeno è praticamente certo di essere in campo, probabilmente al fianco di Koulibaly per un mix dunque fra titolari e riserve. A centrocampo dovrebbe fare gli straordinari in cabina di regia Jorginho, mentre ai suoi fianchi potrebbero giocare Rog e Zielinski, che tornerebbe dunque in mediana dopo avere spesso agito nelle ultime settimane come vice Insigne. In attacco invece potrebbero essere Mertens e Insigne a fare gli “straordinari”: per il belga c’è naturalmente anche il desiderio di cercare il gol che manca ormai da troppo tempo, mentre Ounas potrebbe far rifiatare Callejon, anche se pure per lo spagnolo c’è un digiuno di gol che dura da molto tempo.

LE MOSSE DI GASPERINI

Il turnover sarà forse ancora più importante per l’Atalanta, considerando che i nerazzurri sabato in campionato andranno a Roma. Facendo di necessità virtù, Gian Piero Gasperini dovrebbe varare un mix di titolari e riserve, magari rimettendo in campo Berisha e Caldara, normalmente titolari fissi che però sabato contro il Cagliari non hanno giocato in campionato. A centrocampo dovrebbe esserci un turnover molto ampio, con Spinazzola però confermato sulla propria fascia di competenza, magari per riscattarsi dopo l’errore contro i sardi. Stuzzicante soprattutto l’attacco, dove la squalifica di Kurtic (espulso agli ottavi contro il Sassuolo) dovrebbe dare un posto da titolare a Ilicic oppure al Papu Gomez che finalmente è tornato al gol, al fianco di Cornelius che in termini di media gol è comunque una garanzia e magari al talento Orsolini, che l’anno scorso era stato seguito con grande attenzione anche dal Napoli e potrebbe giocare al San Paolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Jorginho, Zielinski; Ounas, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Bastoni; Castagne, De Roon, Haas, Spinazzola; Ilicic, Cornelius, Orsolini. Allenatore: Gasperini.

