Pronostici Coppa Italia / Le quote e le scommesse sulle partite (Quarti di finale)

Pronostici Coppa Italia, le quote e le scommesse sulle partite (Quarti di finale). Si chiuderanno nei prossimi giorni i quarti di finale del torneo: i nostri consigli per gli scommettitori

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Primo appuntamento dell’anno per il calcio italiano. A partire da questa sera si giocheranno le ultime due partite valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia. In campo, dalle ore 20:45 di oggi, in quel dello stadio San Paolo, i padroni di casa del Napoli e gli ospiti dell’Atalanta. Domani, invece, di scena l’affascinante derby torinese fra la Juventus e il Toro, gara che si giocherà all’Allianz Stadium bianconero. Due partite decisamente affascinanti, che tra l’altro, si giocano in un periodo in cui di solito il pallone si ferma nel Bel Paese. Ma andiamo a vedere i consigli per gli scommettitori, partendo dalla gara della squadra di Sarri. I partenopei stanno vivendo una grande stagione, e recentemente si sono laureati campioni d’inverno battendo il Crotone allo Scida. Attenzione però a non sottovalutare l’Atalanta, che sta dando vita ad un nuovo campionato importante, con annessa un’Europa League da urlo. Se gli azzurri dovessero scendere in campo con qualche riserva in più, i nerazzurri potrebbero addirittura fare il colpaccio, ed è per questo che si potrebbe azzardare il 2, che tra l’altro paga anche un bel po’.

JUVENTUS-TORINO, GARA DA 1 SECCO

Domani sera, invece, come detto, toccherà alla Juventus, che giocherà il derby torinese. In questo caso le nostre sensazioni ci spingono a consigliarvi la vittoria della squadra allenata da Massimiliano Allegri, che raramente sbaglia questo tipo di partite, e soprattutto, non perde un derby dal 26 aprile del 2015, 32esima giornata del campionato di Serie A, con la Vecchia Signora che si apprestava comunque a vincere quel torneo. Quella di due anni fa, tra l’altro, è stata l’ultima stracittadina vinta dai granata in 22 anni, visto che l’altro successo del Toro risale addirittura al 25 gennaio del 1995, con vittoria per 3 a 2 firmata da Rizzitelli (doppietta) e da Angloma. Nella Juventus, invece, segnò due gol Vialli. Le statistiche spingono quindi verso un’unica direzione, ovvero, il successo dei campioni d’Italia in carica, e anche il nostro consiglio è quello di andare dritti sicuri puntando sul segno 1.

LA NOSTRA SCHEDINA

Napoli-Atalanta 2

Juventus-Torino 1

