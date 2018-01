Arzachena Siena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

20 gennaio 2018 Fabio Belli

Arzachena, sfida interna col Siena (foto LaPresse)

Arzachena-Siena, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, sabato 20 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà un match relativo alla ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato, l’Arzachena prova a ripartire in casa della seconda della classe nel girone A di Serie C. Sardi a quota 24 punti ancora lontani tre lunghezze dalla zona play out ma in caduta libera alla fine del 2017, con quattro sconfitte contro Livorno, Pro Piacenza, Giana Erminio e Viterbese nelle ultime cinque sfide disputate. Il Siena invece si è visto agganciato alla seconda piazza dopo il pareggio contro il Pisa dalla Viterbese, ma rispetto ai pisani (lontani un punto) e agli etruschi, i bianconeri hanno disputato una partita in meno. Certo resta a distanza siderale il Livorno, dodici punti che sembrano valere per gli amaranto una sorta di ipoteca per la promozione in Serie B già a metà campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Va ricordato che la partita Arzachena-Siena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARZACHENA SIENA

Le probabili formazioni del match: Arzachena in campo con Cancelli tra i pali, Arboleda sull’out difensivo di destra e Peana sull’out difensivo di sinistra, mentre i due difensori centrali nella difesa a quattro saranno Sbardella e Piroli. Nuvoli, Casini e La Rosa formeranno il terzetto titolare di centrocampo, Curcio si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Sanna e Vano. Risponderà il Siena con Pane dietro una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio e Iapichino. A centrocampo Cristiani, Vassallo e Gerli saranno i titolari dietro il trequartista Guberti, mentre Neglia e Marotta giocheranno in tandem in attacco.

I PRECEDENTI

L’Arzachena si trova per la prima volta ad affrontare un torneo professionistico, e l’unico precedente a Siena è quello della gara d’andata, con i toscani vincenti il 10 settembre scorso con il punteggio di tre a due. Gol per i bianconeri di Bulevardi, Guberti e Guerri al novantaquattresimo, decisivo in pieno recupero dopo che l’Arzachena era andata a segno con Sanna e Curcio.

