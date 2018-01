Ascoli Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Cittadella info streaming video e tv: i veneti vanno nelle Marche, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ascoli Cittadella - LaPresse

Ascoli Cittadella sarà diretta dall’arbitro Aureliano; alle ore 15:00 di oggi, sabato 20 gennaio, la partita allo stadio Cino e Lillo Del Duca sarà una delle otto sfide del sabato pomeriggio della ventiduesima giornata di Serie B 2017-2018 con la quale oggi il campionato cadetto ricomincerà dopo la pausa invernale di ben tre settimane. Un momento dunque molto atteso da tifosi e appassionati, anche per le importanti esigenze di classifica (sia pure molto diverse) di Ascoli e Cittadella. I marchigiani allenati da Serse Cosmi sono infatti penultimi con 20 punti, nonostante la vittoria a Brescia appena prima della pausa che li ha almeno tolti dall’ultima posizione: servirà però di più nel girone di ritorno per conquistare la salvezza, che evidentemente sarà l’obiettivo fondamentale dell’Ascoli in questo campionato di Serie B.

Quanto al Cittadella, i veneti allenati da Roberto Venturato anche quest’anno si stanno confermando come una delle realtà più solide e positive del campionato cadetto: infatti ci sono stati ben 32 punti nel corso del girone d’andata per il Cittadella, che significano zona playoff, la quale naturalmente adesso diventa l’obiettivo. Senza assilli, perché per i veneti la cosa più importante è mantenere la categoria, ma proprio questa serenità potrebbe essere un ulteriore elemento a favore dei ragazzi di mister Venturato, che potrebbero inseguire un sogno d’altronde anche meritato, almeno per quello che abbiamo visto nel corso del girone d’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Cittadella verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 7, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Del Duca anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Ascoli Cittadella, va detto come prima cosa che alla ripresa dell’attività dopo oltre tre settimane non sono da escludere sorprese, magari semplicemente per condizioni di forma che potrebbero non essere più quelle di fine dicembre. Cominciamo dai padroni di casa: l’Ascoli di Serse Cosmi dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2 che vedrebbe Lanni in porta protetto dalla retroguardia a tre con De Santis, Addae e Cinaglia; nel folto centrocampo a cinque dei marchigiani ecco invece, dalla fascia destra fino alla corsia mancina, Florio, Carpani, Buzzegoli in posizione centrale, Bianchi e Baldini; infine il tandem d’attacco che dovrebbe essere composto da Varela e Perez. Il Cittadella di mister Venturato dovrebbe invece rispondere con il 4-3-1-2: Alfonso fra i pali dei veneti; in difesa Salvi terzino destro, Scaglia e Pelagatti centrali, Pezzi a sinistra; nel terzetto di centrocampo Pasa, Iori e Bartolomei; Chiaretti agirà invece come trequartista alle spalle del tandem d’attacco Litteri-Kouamé.

QUOTE E PRONOSTICO

In base alla classifica, il favore del pronostico in questa partita fra Ascoli Cittadella secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai va agli ospiti veneti: di conseguenza, il segno 2 che indica appunto una vittoria esterna del Cittadella sul campo dell’Ascoli pagherebbe 2,05 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e ancor di più la vittoria dell’Ascoli, sebbene i marchigiani giochino in casa. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,30 volte la posta in palio, con il segno 1 invece si raggiunge la quota di 3,65.

© Riproduzione Riservata.