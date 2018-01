Australian Open 2018/ Diretta Seppi Edmund, Nadal Schwartzman, Dimitrov Kyrgios streaming video e tv (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, per Andreas Seppi secondo ottavo consecutivo e sfida a Kyle Edmund. Nadal incrocia Schwartzman, il big match è Kyrgios Dimitrov

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: Rafa Nadal sfida Diego Schwartzman (Foto LaPresse)

Seppi Edmund è il match negli ottavi di finale degli Australian Open 2018: uno dei tanti nella notte e mattina italiana tra sabato 20 e domenica 21 gennaio (si parte alla 1:00), ma certamente quello che ci interessa di più visto che l’altoatesino Andreas Seppi è ancora in corsa e, per la prima volta nella sua carriera, può raggiungere i quarti di uno Slam. Qui al Melbourne Park l’azzurro gioca gli ottavi per la quarta volta, la seconda consecutiva; un Major che dunque gli ha sempre detto piuttosto bene e che lo ha sempre visto vincere partite epiche o contro grandi avversari. Quella contro Ivo Karlovic, conclusa sul 9-7 al quinto set dopo che il croato aveva rimontato due parziali, va annoverata tra queste; il prossimo avversario di Seppi sarà Kyle Edmund, 23 anni, britannico nato in Sudafrica che è l’unico rappresentante della Union Jack rimasto in corsa dopo l’eliminazione a sorpresa di Johanna Konta. Prima volta agli ottavi degli Australian Open e mai oltre il quarto turno di uno Slam, Edmund però ha eliminato Jack Sock al primo turno e dunque è un avversario temibile; in più nell’unico precedente giocato – quarti di Anversa 2016 – è stato lui ad avere la meglio su Seppi, in due set.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; ci sarà la possibilità di assistere ai match anche sull’applicazione Eurosport Player (è necessario pagare una quota per abbonarsi) e dunque in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; tra una partita e l’altra Mats Wilander e Barbara Schett terranno compagnia agli spettatori con le loro analisi dallo studio del Melbourne Park, mentre sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete tutte le informazioni utili di cui avete bisogno, come il dettaglio dei tabelloni e qualche curiosità sui giocatori impegnati nel torneo dello Slam.

NADAL E DIMITROV

Rafa Nadal continua la sua corsa verso la finale, già giocata lo scorso anno: finora i problemi al ginocchio non hanno pesato sulle prestazioni del numero 1 Atp, che non ha ancora perso un set e ora, per la seconda volta in quattro incontri, affronterà un argentino in Diego Schwartzman, testa di serie numero 24. Potrebbe già essere prenotato il quarto contro Marin Cilic che, un po’ a fatica, si è liberato di Ryan Harrison; il croato però dovrà fare qualcosa di meglio se vorrà battere Pablo Carreno Busta, sorpresa agli Us Open dello scorso settembre e ora agli ottavi dopo aver battuto Gilles Muller. Più sotto c’è il nostro Seppi, che incrocerà in ogni caso – dovesse vincere – un avversario durissimo: o Grigor Dimitrov, che dopo la pessima esibizione contro McDonald si è ripreso schiantando il giovane Andrey Rublev, oppure Nick Kyrgios che al termine di un match durato oltre tre ore (e vincendo tre tie break) ha eliminato Jo-Wilfried Tsonga in quello che finora è stato uno dei match più belli del torneo. Certo Seppi lo scorso anno ha battuto l’australiano rimontandogli due set, ma in questo primo scorcio di 2018 Kyrgios sembra un giocatore nuovo, meno nervoso e più performante.

IL TORNEO FEMMINILE

Lo avevamo già detto e ora il discorso è ancora più attuale: Elina Svitolina ha un’autostrada verso la semifinale, e dopo aver dominato il derby ucraino contro la quindicenne Kostyuk affronta una Denisa Allertova che difficilmente potrà metterla in difficoltà. Dovesse arrivare ai quarti, la testa di serie numero 4 si troverebbe a giocare contro una tra Petra Martic, i cui progressi risalgono già alla scorsa stagione, e soprattutto Elise Mertens: campionessa a Hobart, la belga è una delle giovani maggiormente in crescita e la Svitolina dovrà eventualmente stare attenta. Continua invece l’ottimo Australian Open di Carla Suarez Navarro, che ha fatto fuori anche l’insidiosa Kaia Kanepi e sta vivendo un ottimo momento – dopo un paio di stagioni in netto calo: la catalana adesso se la dovrà vedere con Anett Kontaveit, capace di far fuori la campionessa del Roland Garros Jelena Ostapenko – in tre set – con la possibilità però delusa di giocare quello che sarebbe stato un bellissimo derby estone (attenzione alla Kontaveit, cresciutissima negli ultimi due anni e forse favorita in questo ottavo, al netto della testa di serie numero che può indicare poco). Bene anche Magdalena Rybarikova, che cerca di ripetere il risultato dell’ultimo Wimbledon (semifinale a sorpresa: la slovacca però avrà come avversaria la testa di serie numero 2 Caroline Wozniacki, che ha battuto nettamente Kiki Bertens ed è la favorita in questa parte di tabellone, Svitolina permettendo.

© Riproduzione Riservata.