Bassano Santarcangelo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Bassano Santarcangelo sarà diretta dall'arbitro Manuel Volpi. Torna il campionato di calcio della Serie C, terzo torneo d’Italia per importanza. Dopo la pausa post-natalizia, le squadre dell’ex Lega Pro sono pronte a darsi battaglia nelle prossime ore, disputando quella che sarà la ventiduesima giornata del campionato 2017-2018. Su queste pagine vogliamo focalizzarci sulla sfida delle ore 16:30 di oggi pomeriggio, l’incontro dello stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa fra i padroni di casa del Bassano e gli ospiti del Santarcangelo, match valevole per il Girone B. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni della gara in questione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra il Bassano e il Santarcangelo, valevole per il 22esimo turno del campionato di Serie C, non sarà visibile in diretta tv. Nessuna emittente pubblica, privata o a pagamento, si è infatti assicurata i diritti per la gara in questione. Di conseguenza, l’unico modo per poter fruire legalmente del match, sarà andare sul portale elevensports.it, e acquistare la partita in questione ad una modica cifra. Ovviamente, l’incontro sarà visibile in diretta streaming, comodamente attraverso il vostro personal computer, smartphone o tablet. Vi ricordiamo inoltre gli aggiornamenti pubblicati dai vari social network delle due società, nonché da quelli della Serie C.

IL CONTESTO

Bassano e Santarcangelo, si sfidano due squadre che stanno vivendo un campionato differente: in corsa per un posto nei playoff i padroni di casa, in lotta invece per non retrocedere, gli ospiti. La squadra di Bassano del Grappa è decima assoluta, l’ultimo posto disponibile per giocarsi l’accesso alla Serie B, con 25 punti sin qui ottenuti, grazie a sette vittorie, quattro pareggi e otto capitolazioni. Sono invece 19 le lunghezze del Santarcangelo, che valgono il diciassettesimo posto, penultimo assoluto, davanti al Fano a quota 14. Appena cinque i successi dei romagnoli, con altrettanti pareggi e ben nove sconfitte. Il Bassano ha un bilancio gol fatti/subiti pari a zero, visto che sono 17 le reti realizzate e altrettante quelle incassate. E’ invece in negativo lo score dei riminesi, con 18 gol segnati e ben 36 subiti: esattamente il doppio. Bassano che sta attraversando un buon momento di forma, visto che ha vinto le ultime due partite, così come il Santarcangelo, che nelle ultime cinque uscite ha ottenuto tre successi, un pareggio e una capitolazione. L’ultima gara del Bassano è stata la bella vittoria in trasferta per due a uno contro il Ravenna, mentre i romagnoli hanno battuto fra le mura di casa il Gubbio per uno a zero.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO SANTARCANGELO

Siamo quindi arrivati alle probabili formazioni del match, partendo dalla Bassano Virtus allenata dal tecnico 51enne Colella. Analizzando l’elenco degli assenti per la sfida di oggi, non sono previste defezioni importanti, con la compagine di Bassano del Grappa che dovrebbe quindi disporsi in campo con l’undici vittorioso a Ravenna a fine dicembre. Spazio quindi ad un 4-3-2-1 ad albero di Natale con Grandi a curare la porta, a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Androni terzino di destra, Pasini e capitan Bizzotto in mezzo, e Stevanin sull’out mancino. In mezzo, a dettare i ritmi e i tempi di gioco, ci sarà Botta, con Prola (doppietta per lui l’ultimo turno), e Bianchi, a completamento del reparto. Infine l’attacco, con Venitucci e Minesso sulla linea dei trequartisti, a ridosso della prima punta che sarà Diop. Il Santarcangelo dell’esperto Cavasin si presenterà invece a Bassano senza il solito Gaiola, che ha subito la lesione del legamento del crociato. Anche la squadra marchigiana non dovrebbe stravolgere il proprio undici, disponendosi in campo con un 3-4-3 con Piccioni punta centrale, Cappellini esterno di sinistra e Broli sul versante opposto. In linea mediana, capitan Dalla Bona in coppia con Dhamo, mentre i due esterni di centrocampo saranno Toninelli e Cagnano. Infine la difesa, con Bondioli davanti al portiere Bastianoni, e Sirignano e Briganti a completamento del reparto più arretrato.

