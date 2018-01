Bonucci al Real Madrid? / Calciomercato news, Sergio Ramos vuole convincere il difensore del Milan

Leonardo Bonucci al Real Madrid? Dalla Spagna insistono con questa ipotesi. Il difensore del Milan sarebbe finito nel mirino dei galacticos, Sergio Ramos al lavoro per convincerlo.

Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid vuole Leonardo Bonucci. Il difensore del Milan continua ad essere una pedina ambita sul calciomercato, soprattutto in quello europeo. Tra le pretendenti di Leonardo Bonucci, il club più determinato sembra proprio il Real. I galacticos, secondo il portale elbernabeu.com, avrebbero dato il compito a Sergio Ramos di convincere il centrale dei meneghini a trasferirsi in Spagna. Il capitano dei madrileni lo vorrebbe al suo fianco in difesa, reparto che il Real vuole rimpolpare dopo l'infortunio di Vallejo. E' quindi plausibile un tentativo dei blancos già in questa finestra di gennaio, anche se in casa Milan continuano a negare ogni contatto col Real Madrid, escludendo quindi una cessione di Leonardo Bonucci. Il giocatore resta in silenzio al momento, ma è chiaro che l'interesse di un club prestigioso come il Real possa innescare qualche dubbio nei pensieri del difensore.

Bonucci al Real Madrid? Per il Milan è incedibile ma...

La posizione del Milan, comunque, è molto chiara. La società non vuole cedere Bonucci a gennaio, anche perchè difficilmente si potrebbe trovare in tempi brevi un sostituto all'altezza. Le sirene della Liga suonano forte, ma anche in Premier farebbero follie per averlo. Pochi giorni fa, tuttavia, il club rossonero si era espresso con chiarezza sul futuro del difensore, pagato la bellezza di 42 milioni di euro dalla Juventus. "Bonucci non è in vendita" aveva detto il ds del Milan, Mirabelli, a 'GR Parlamento'. "Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra intenzione andare avanti con loro. Una squadra non si costruisce mai in un solo mercato, abbiamo una età media bassa". L'interese di queste ore da parte del Real Madrid ha messo in allarme l'ambiente rossonero, che teme di perdere il giocatore in questa sessione invernale del calciomercato. Il Milan vuole blindare Bonucci, ma dovrà fare i conti coi corteggiamenti costanti di Sergio Ramos e dei dirigenti spagnoli.

