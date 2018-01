Bonucci via dal Milan? / Calciomercato news, Ramos chiama il rossonero al Real Madrid

Bonucci via dal Milan? Calciomercato news, Ramos chiama il rossonero al Real Madrid. Il centrale di difesa del club meneghino, è tentato da un’esperienza nelle Merengues

20 gennaio 2018 Redazione

Bonucci, capitano Milan - LaPresse

Caccia al nuovo difensore centrale in casa Real Madrid. Il club spagnolo sembra vicino ad una fase di rivoluzione, annunciata con il possibile addio della superstar Cristiano Ronaldo, lo sbarco di Neymar (anche se operazione al limite dell’impossibile), e l’arrivo di altri rinforzi di assoluto livello. Fra questi vi sarebbe anche il difensore del Milan e della nazionale italiana, Leonardo Bonucci. Stando a quanto scrive stamane il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, pare che lo spogliatoio dei campioni d’Europa in carica avrebbe fatto il nome proprio dell’ex juventino per puntellare la retroguardia. In poche parole, Leo andrebbe ad aggregarsi al gioiello Raphael Varane, a Nacho Fernandez e a capitan Sergio Ramos. Proprio quest’ultimo sarebbe il primo sponsor e tifoso del rossonero per il salto di qualità.

IN ESTATE TUTTO POTREBBE SUCCEDERE

Operazione impossibile in occasione del calciomercato di riparazione attualmente in corso, ma in estate tutto potrebbe succedere. Se è vero che il Milan ha ribadito più e più volte di voler puntare sul proprio capitano, e che nessuna stella della rosa verrà ceduta, è vero anche che di fronte ad un’offerta concreta, magari dell’ordine di 40 milioni di euro, tutto potrebbe cambiare. Del resto via Aldo Rossi ha investito proprio quella cifra pochi mesi fa, in occasione del calciomercato della scorsa estate, e se dovesse riuscire a riportare a casa quei soldi, l’operazione potrebbe anche andare in porto. Non va infatti dimenticato che il Milan dovrà sottostare a dei rigidi paletti imposti dall’Uefa e dal fair play finanziario, soprattutto nel caso in cui dovesse accedere all’Europa. Per ora, quindi, è un “no”, ma in estate nulla sarà da lasciare al caso.

