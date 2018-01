Carolina Kostner/ Europei pattinaggio 2018 streaming video e diretta tv: il programma libero (oggi)

Diretta Europei pattinaggio 2018 con Carolina Kostner streaming video e tv: oggi il programma libero che assegnerà le medaglie a Mosca (sabato 20 gennaio)

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Europei pattinaggio: Carolina Kostner (dal web)

Oggi agli Europei di pattinaggio artistico 2018 in corso a Mosca è il giorno di Carolina Kostner: per il singolo femminile è infatti in calendario il decisivo programma libero, che vedrà l’azzurra partire dal terzo posto conquistato giovedì nel programma corto. Dunque per prima cosa doverosamente facciamo il punto della situazione in classifica: al comando c’è la russa Alina Zagitova con 80,27 punti, davanti all’altra russa Evgenia Medvedeva con 78,57 punti. Al terzo posto come abbiamo detto c’è Carolina Kostner con 78,30 punti, dalla quarta in giù invece sono tutte lontanissime, considerando che infatti ai piedi del podio virtuale troviamo un’altra russa, Maria Sotskova, ma con “appena” 68,70 punti. Una differenza già incolmabile, che salvo clamorosi colpi di scena ci fa dire che i tre gradini del podio dovrebbero essere già assegnati: adesso va solo deciso il colore delle medaglie e Carolina Kostner potrebbe andare addirittura a caccia dell’oro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI PATTINAGGIO

Non ci sarà una vera e propria diretta tv della giornata degli Europei di pattinaggio 2018 ma ci saranno delle finestre durante la giornata, che saranno garantite alle ore 17.00 e 00.30 su Rai Sport + HD in chiaro per tutti, alle ore 18.30 e 23.00 su Eurosport 2 per gli abbonati alle piattaforme Sky o Mediaset Premium. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una vera e propria diretta streaming video, ma saranno comunque visibili questi collegamenti in un caso tramite Rai Play per tutti, nell’altro con le applicazioni Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player per i rispettivi abbonati.

PROGRAMMA LIBERO FEMMINILE: CAROLINA KOSTNER PER UNA MEDAGLIA

Dunque, come abbiamo già visto, Carolina Kostner è perfettamente in linea per ottenere quella che sarebbe la sua undicesima medaglia ad un Europeo, dopo cinque ori, due argenti e tre bronzi. Una carriera fenomenale sia per la qualità ma anche e soprattutto per la longevità decisamente fuori dal comune per una pattinatrice. Basterebbe citare le età delle protagoniste di questi Europei di Mosca per capire: Carolina ha 30 anni, le tre russe ne hanno 50 messe insieme e la Zagitova che è al comando dopo il corto addirittura solo 15, d’altronde poco meno delle due connazionali visto che la Sotskova ne ha 17 e la Medvedeva ne ha da poco compiuti 18. Carolina Kostner insomma sta riscrivendo i limiti e giovedì si è tolta la soddisfazione di migliorare il proprio record italiano nel programma corto, visto che mai aveva conquistato 78,30 punti: il massimo erano stati i 77,24 punti dei Mondiali di Saitama 2014. Carolina piace talmente tanto che il pubblico di Mosca le ha riservato un’ovazione nonostante lei sia l’unico pericolo per le tre campionesse di casa: la certificazione del valore di un’atleta che sa sempre regalare emozioni.

