Cesena Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Bari info streaming video e tv: sfida di grande tradizione in Serie B, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena Bari (LaPresse, repertorio)

Cesena Bari sarà diretta dall’arbitro Marini; alle ore 20:30 di oggi, sabato 20 gennaio, la partita allo stadio Dino Manuzzi della città romagnola sarà il posticipo serale della ventiduesima giornata di Serie B 2017-2018, che approfitta di un sabato lasciato completamente libero dal campionato maggiore per prendersi la ribalta anche della prima serata, il modo migliore con cui il campionato cadetto poteva ricominciare dopo la pausa invernale di ben tre settimane. Un momento dunque molto atteso da tifosi e appassionati, anche perché Cesena e Bari sono due delle formazioni più blasonate di questa Serie B. La classifica tuttavia descrive situazioni piuttosto diverse: il Cesena di Fabrizio Castori ha appena 23 punti e deve dunque pensare innanzitutto alla salvezza, possibilmente evitando anche l’insidia dei playout. Vero che il campionato è ancora lunghissimo, tuttavia è bene essere molto concreti e solo in caso di una striscia positiva fra qualche settimana si potrebbe provare a guardare più in alto.

Il Bari di Fabio Grosso ha invece obiettivi più ambiziosi, anche se dovrà risolvere il problema di un rendimento assai diverso fra casa e trasferta. Nonostante questo, il terzo posto con 34 punti autorizza a sognare in grande, magari pensando alla promozione diretta che sarà riservata alle prime due classificate al termine del campionato, evitando le insidie dei playoff che premieranno una sola squadra. Per farlo bisognerà dunque migliorare in trasferta: perché non provarci fin da oggi? Il 2018 in questo modo inizierebbe sotto i migliori auspici, mandando anche un chiaro messaggio a tutte le avversarie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Bari verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per questa sera è dunque sui canali Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Manuzzi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA BARI

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Cesena Bari, dobbiamo naturalmente considerare che alla ripresa dell’attività dopo oltre tre settimane non sono da escludere sorprese, magari semplicemente per condizioni di forma che potrebbero non essere più quelle di fine dicembre. Cominciamo dai padroni di casa: il Cesena di Fabrizio Castori dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-1-1 con Fulignati fra i pali; retroguardia a quattro con Donkor a destra, centrali Rigione e Scognamiglio, terzino sinistro Perticone; a centrocampo invece ecco da destra a sinistra Kupisz, Laribi, Koné e Mordini; Jallow agirà come trequartista alle spalle dell’unica punta Cacia. La risposta di Fabio Grosso e del suo Bari dovrebbe essere affidata al modulo 4-3-3: Micai in porta; Sabelli terzino destro, Tonucci e Marrone difensori centrali, Cassani a sinistra; Tello, Petriccione e Iocolano a comporre il terzetto di centrocampo, mentre i titolari nel tridente d’attacco dovrebbero essere Galano, Nené e Improta.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico in questa partita fra Cesena e Bari secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai è incertissimo, con il fattore campo a favore dei romagnoli e la classifica che indicherebbe favoriti i pugliesi, deboli però in trasferta: di conseguenza, sia il segno 1 sia il segno 2 pagherebbero 2,70 volte la posta in palio, situazione decisamente poco frequente. Il segno considerato meno probabile è dunque il pareggio, ma anche per il segno X la differenza è minima, considerando che viene proposto a una quota di 3,10 volte la posta in palio.

