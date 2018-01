Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la ventunesima giornata: Immobile, Douglas Costa e Lasagna

Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

E’ finita la pausa in Serie A, e finalmente si torna in campo. Dopo due settimane di stop, le squadre del massimo campionato calcistico sono pronte a riprendere la corsa allo scudetto, alla Champions League e agli altri obiettivi stagionali. Ricomincia di conseguenza anche il fantacalcio, e come ogni weekend la nostra redazione è pronta, puntuale, a regalarvi i suoi preziosi consigli: seguite con noi le dritte per questo ventesimo turno stagionale.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 21ESIMA GIORNATA

Questa nuova giornata di campionato inizierà domenica, quando si giocheranno dieci partite, e si chiuderà lunedì sera con un posticipo. Si inizia quindi alle ore 12:30, con la sfida molto interessante di Bergamo fra i padroni di casa dell’Atalanta e gli ospiti del Napoli. Diversi i giocatori amati dai fantallenatori facenti parte dei due schieramenti, a cominciare dai due centrocampisti nerazzurri, Cristante e Ilicic, passando per l’ottimo centrale di difesa, Caldara, e arrivando fino al Papu Gomez, tra l’altro, già in gol contro il Napoli in Coppa Italia. Fra le fila partenopee, invece, diamo spazio alla stella Lorenzo Insigne, a capitan Marek Hamsik, e confidiamo nell’ennesima prova di qualità del difensore Koulibaly. Spazio quindi alle partite delle ore 15:00, iniziando dalla gara del Dall’Ara fra il Bologna e il Benevento.

Fra le fila rossoblu i riflettori non possono che essere puntati su Simone Verdi, che in settimana ha detto ufficialmente no al Napoli: ci aspettiamo una grande prestazione, trascinata dal pubblico di casa. Attenzione anche a Destro, che sta vivendo un buon momento, e al ritorno in campo del gioiello Di Francesco. Nel Benevento, invece, d’obbligo Coda, in gol a ripetizione nelle ultime uscite, e l’ottimo centrocampista Brignola, anch’egli in grande forma in questa fase.

Proseguiamo con la partita dello stadio Bentegodi di Verona fra l’Hellas e il Crotone, sempre delle ore 15:00. Per gli scaligeri, bene l’esperienza di Pazzini e il talento di Verde, con l’aggiunta del sempre diligente Romulo. In casa Crotone, invece, scegliamo i due attaccanti Trotta e Budimir, nonché il giovane centrocampista Mandragora. Domenica pomeriggio in campo anche la Lazio, che ospiterà allo stadio Olimpico il Chievo Verona. Impossibile non indicare Ciro Immobile, il capocannoniere dell’attuale torneo, così come è impossibile lasciare in disparte gli altri due gioielli della squadra allenata da Inzaghi, leggasi Luis Alberto e Milinkovic Savic. In casa gialloblu, invece, spazio ai due centrocampisti offensivi Hetemaj e Birsa, nonché alla prima punta Roberto Inglese, in attesa del trasferimento al Napoli.

La Sampdoria giocherà al Marassi contro la Fiorentina, una delle gare senza dubbio più interessanti di questa ventunesima giornata. Fra le fila blucerchiate c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il fantacalcio, cominciando da Fabio Quagliarella, che sta vivendo quasi una seconda giovinezza. A centrocampo, invece, diamo spazio a Torreira e Linetty, senza dimenticarsi dell’ottimo trequartista Gaston Ramirez. Fra le fila della Viola, sempre bene puntare sul gioiello Federico Chiesa, così come su Benassi. Attenzione all’assenza di Veretout, out per squalifica: dura perdita per la Viola e i fantallenatori. Proseguiamo la nostra rubrica con Sassuolo-Torino. Gli emiliani non stanno vivendo una stagione con i fiocchi, ma l’esperto Missiroli e l’esterno d’attacco Politano (che piace molto al Napoli), sono comunque due certezze: schieratele. Fra le fila granata, invece, bene i due esterni Iago Falque e Berengue, nonché il centrocampista ex Inter, Obi.

L’Udinese proverà a proseguire la propria grande marcia di avvicinamento alla zona Europa nella sfida di domenica pomeriggio contro la Spal, di scena al Friuli. Lasagna sta vivendo una straordinaria stagione, così come Barak e Jankto, tre giocatori che tutti i fantallenatori vogliono avere nella propria rosa. In casa ferrarese, invece, scegliamo il solito Lazzari, con l’aggiunta della prima punta Paloschi. Milan invece in campo domenica sera, alle ore 20:45, nella sfida in programma a Cagliari. Diamo conferma nuovamente a Calhanoglu, fra i più brillanti nelle ultime uscite, senza dimenticarsi di Suso e Bonaventura, i due veri trascinatori di questo Milan. Fra i padroni di casa rossoblu, invece, ne scegliamo tre, cominciando dal gioiello di centrocampo Barella, proseguendo con il compagno di reparto Faragò, e arrivando fino alla prima punta Pavoletti.

L’ultima sfida di questa domenica sarà il big match indiscusso del 21esimo turno, la gara di San Siro fra l’Inter e la Roma. Per i nerazzurri confidiamo in una prova di forza di Icardi, sempre un trascinatore nei match che contano, e attenzione anche a Perisic, all’esperienza di Borja Valero e alle qualità di Skriniar. Nella Roma, invece, spazio a Dzeko, che si è sbloccato durante l’ultimo turno, nonché a Kolarov e Nainggolan, con quest’ultimo che potrebbe dare una risposta importante dopo le voci di mercato degli ultimi giorni. Infine il posticipo di lunedì, la sfida fra Juventus e Genoa. Nei bianconeri c’è come al solito l’imbarazzo della scelta, iniziando ovviamente da Higuain. Bene anche Douglas Costa, che dovrebbe partire fra i titolari, nonché il regista Miralem Pjanic. Due invece i nostri consigli per i rossoblu: il centrocampista Rigoni, e l’attaccante Taarabt.

