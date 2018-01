Cremonese Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dello Zini, valida per la ventiduesima giornata della Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremonese Parma, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese Parma sarà diretta dall’arbitro Nasca; si gioca alle ore 15:00 di sabato 20 gennaio presso lo stadio Zini. Finalmente torna il campionato di Serie B 2017-2018: siamo alla ventiduesima giornata, la prima di ritorno che come da tradizione arriva dopo la sosta invernale. Cremonese e Parma danno vita a una partita tra squadre neopromosse, ma entrambe stanno tenendo un ottimo livello e sono in corsa per un posto nei playoff: la classifica ci dice di una Cremonese sesta con 32 punti, il Parma ne ha uno in più ed è dunque quinto. I ducali hanno accarezzato anche l’idea della promozione diretta: dopo tutto il secondo posto del Frosinone dista appena 4 lunghezze e, visto l’andamento della stagione fino a questo momento, tutto è ancora possibile e dunque sia i gialloblu che anche i grigiorossi potrebbero trovarsi coinvolti nella lotta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Parma è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 411370) e ovviamente in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Da ricordare anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Super Calcio manda in onda le fasi salienti di tutte le partite del campionato cadetto in tempo reale, offrendo una panoramica completa sulla ventiduesima giornata del torneo.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto si tratta di due squadre che stanno facendo particolarmente bene; la Cremonese in particolare è imbattuta dal 12 novembre (contro il Palermo) e ha centrato due vittorie e cinque pareggi da allora, vincendo poco ma riuscendo comunque a muovere la classifica e confermarsi in zona playoff. Per arrivare nelle prime otto al termine della stagione servirà osare maggiormente in certe partite; il rendimento allo Zini è buono ma potrebbe migliorare, Attilio Tesser conosce molto bene il campionato di Serie B e dunque sa che perdere poco (3 volte in tutto il campionato) potrebbe garantire poco o nulla se appunto le vittorie non saranno in numero sufficiente. Il Parma per esempio ha perso il doppio delle partite, ma ne ha vinte 9: questo fa la differenza in classifica, perchè i ducali hanno pareggiato solo 6 volte e dunque, almeno come esito, hanno accettato di rischiare maggiormente per avere anche più chance di vittoria. Vero è anche che i ducali hanno perso quattro delle sei partite nelle prime 13 giornate, e che da allora sono caduti solo due volte; imbattuto dai cinque turni, il Parma però ha pareggiato le ultime quattro. La difesa non subisce gol da 286 minuti, ma l’ultimo gol realizzato (Antonio Di Gaudio a Terni) è lontano 339 minuti e questo ovviamente è un problema per una squadra che già in passato aveva faticato nell’area avversaria.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PARMA

Il calciomercato invernale ha regalato alla Cremonese il colpo Juanito Gomez, che era svincolato: difficile vederlo subito in campo ma sicuramente l’argentino si propone come alternativa a Antonio Piccolo sulla trequarti o anche a uno dei due attaccanti, che per il momento dovrebbero restare Andrea Brighenti e Paulinho. A centrocampo l’assetto dovrebbe prevedere Daniele Croce e Cavion sulle mezzali con Pesce a fare da regista basso; Marconi e Canini i favoriti per il centro della retroguardia, Almici e Renzetti giocheranno come terzini con Ujkani che sarà naturalmente il portiere. Nel Parma è squalificato capitan Lucarelli: lo sostituisce probabilmente Iacoponi, ma i ducali si presenteranno in campo con una squadra rinnovata dal calciomercato. Hanno salutato Luigi Scaglia e Nocciolini, sono arrivati Alessio Da Cruz e Vacca oltre a Gazzola e soprattutto Ciciretti: dunque l’ex Sassuolo potrebbe già essere in campo a destra, con Gagliolo a sinistra (in porta Frattali). A centrocampo Vacca se la gioca subito con Scozzarella, dovrebbero invece essere confermati Scavone e Dezi come interni; Da Cruz non sarà a disposizione per squalifica, Ciciretti può già trovare una maglia al posto di uno tra Di Gaudio e Roberto Insigne, con Baraye da prima punta in attesa - forse - di Matri.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita equilibrata allo Zini, ma l’agenzia di scommesse Snai punta sul fattore campo e ci dice che la squadra favorita è la Cremonese: la quota che viene associata al segno 1 per l’affermazione grigiorossa vale 2,35 mentre per la vittoria esterna del Parma, identificata dal segno 2, il valore è di 3,15. Sarebbe invece di 3,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto il guadagno per il pareggio, per il quale dovrete ovviamente giocare il segno X.

© Riproduzione Riservata.