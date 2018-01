Dakar 2018/ Diretta streaming video, orario, percorso e vincitori (14^ tappa Cordoba)

Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. Oggi 20 gennaio ecco la 14^ e ultima tappa per la 40^ edizione della corsa: chi saranno i vincitori finali?

20 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Rally Dakar 2018 (LaPresse, repertorio)

Ecco il tanto atteso traguardo della Dakar 2018: oggi 20 gennaio si svolgerà infatti la 14^ tappa e ultima di questa intensa edizione e ovviamente siamo impazienti di conoscere i vincitori in terra argentina. La frazione benché sia l’ultima e sia stata tracciata intorno alla cittadina di Cordoba, non si annuncia affatto come una semplice passerella, anzi. Il tracciato risulta anche oggi davvero pericoloso e pieno di insidie dato che sia affronteranno anche parecchi corsi d’acqua di diversa ampiezza. Ecco perché se anche nelle classifiche delle varie categorie di veicoli, si possano registrate vantaggi anche ampi a favore dei primi, nulla si può dare per scontato fino al traguardo finale. Partenza scalinata come al solito attesa dopo le ore 12.00 italiane, facendo conto del fuso orario tra Argentina e Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Ricordiamo per l’ultima volta a tutti gli appassionati che alla Dakar 2018 è stata riservata un’ampia copertura mediatica. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra sudamericana, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport che è visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa attesissima ultima tappa della Dakar 2018.

IL PERCORSO

Come abbiamo detto prima, la 14^ e ultima tappa della Dakar 2018 non si rivelerà una semplice passerella, ma potrebbe anche rivelarsi decisiva per l’assegnazione della vittoria finale in questa prestigiosa 40^ edizione della corsa rallystica più famosa al mondo. Il tracciato di questa frazione è stato segnato intorno alla cittadina argentina di Cordoba, che sarà partenza e traguardo finale. Questa volta tutte le 5 categorie di veicoli iscritti affronteranno il medesimo percorso: lunghezza totale appena 284 km di cui 119 saranno di prove speciale dove è già stato previsto appena un solo punto di rifornimento. Come detto il tracciato affrontato non sarà semplice per la ricchezza di corsi d’acqua che verranno affrontati nella zona di Sierra de Cordoba e il lago di San Roque. Poco significative in questo senso pure le altitudini affronta che comunque non supereranno i 1200 metri sul livello del mare.

