Discesa Kitzbuhel/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Kitzbuhel: Dominik Paris, vincitore l'anno scorso (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci vive oggi la discesa libera di Kitzbuhel, l’evento più atteso dell’anno nel Circo Bianco: l’Austria si ferma, ma ovunque nel mondo chi appena si interessa anche solo minimamente di sci si metterà davanti a un televisore per seguire la mitica gara sulla pista Streif. Siamo nell’anno delle Olimpiadi, per cui forse non si può dire che la discesa di Kitzbuhel sia la gara in assoluto più attesa della stagione, ma di certo per un discesista vincere almeno una volta a Kitzbuhel nella carriera è importante come un oro olimpico: è dunque un piacere ricordare che negli ultimi anni la Streif sembra essere diventata territorio di conquista per i discesisti azzurri.

Tanti elementi contribuiscono al fascino della località più celebre dello sci mondiale: innanzitutto la storia, perché qui si gareggia fin dal 1931, anno di nascita del trofeo dell'Hahnenkamm; Kitzbuhel è anche la tappa più glamour, come Montecarlo per la Formula 1 o Wimbledon per il tennis. Naturalmente poi c'è il grande valore tecnico della Streif, in particolare grazie ad alcuni passaggi che vanno citati: la Mausefalle, salto posto poco dopo la partenza il cui nome in tedesco significa "trappola per topi", che rende molto bene l'idea della sua difficoltà; la Steilhang, una doppia curva in contropendenza che porta lo sciatore a ridosso delle reti di protezione subito prima di un tratto di scorrimento nel quale è fondamentale entrare con buona velocità, cosa possibile solo facendo bene la Steilhang; infine l'Hausbergkante, tratto da percorrere in diagonale con pendenza ripidissima che immette sul rettilineo finale, una sfida ai limiti delle possibilità della fisica.

DISCESA KITZBUHEL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza del primo atleta nella discesa maschile di Kitzbuhel è in programma alle ore 11.30. L’appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com).

DISCESA KITZBUHEL: FAVORITI E ITALIANI

A Kitzbuhel si disputerà la sesta discesa libera stagionale. Non c’è dubbio sul fatto che finora i due discesisti migliori della stagione siano stati il norvegese Aksel Lund Svindal e lo svizzero Beat Feuz. Svindal è al comando della Coppa di discesa, grazie soprattutto alle due vittorie ottenute a Beaver Creek e in Val Gardena, ma pure con una fenomenale continuità dal momento che il norvegese è salito sul podio in tutte le cinque discese disputate finora. Eccellente anche il rendimento di Beat Feuz, vincitore in Canada e pure settimana scorsa a Wengen, successo che per uno svizzero ha sempre un sapore speciale, senza dimenticare il secondo posto sulla Birds of Prey. Feuz sulla Streif non ha mai vinto e deve riscattare il ricordo della brutta caduta dello scorso anno, ma d’altronde a Kitzbuhel l’imprevisto è sempre in agguato: Svindal qui ha vinto tre volte in super-G ma mai in discesa, anzi nel 2016 si infortunò e finì anzitempo la propria stagione. Quanto agli austriaci, possiamo considerare Matthias Mayer, Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr come nomi di spicco per migliorare una tradizione recente negativa, visto che i padroni di casa hanno vinto una sola volta negli ultimi dieci anni, con Reichelt nel 2014.

Gli azzurri invece in queste ultime stagioni sembrano essere diventati i padroni di casa sulla Streif: anche considerando solamente la discesa, possiamo vantare a partire dal 2013 due vittorie e un secondo posto per Dominik Paris e un successo di Peter Fill (mentre Christof Innerhofer vanta podi ma in super-G). Qualcosa di incredibile, se si pensa che a lungo invece Kitzbuhel è stata maledetta per i nostri colori, con l’unica vittoria di Kristian Ghedina nel 1998 prima della travolgente ‘Valanga azzurra’ degli ultimi anni. I nostri eroi dunque hanno tutte le qualità per fare bene e ne avrebbero bisogno in una stagione fin qui contraddittoria: Fill ha raccolto due podi e addirittura la Coppa di specialità ma in combinata, Paris ci ha regalato una bellissima vittoria sulla Stelvio di Bormio - altro tracciato fra i suoi preferiti - ma di certo ci manca la continuità. Fare ancora una volta bene a Kitzbuhel sarebbe una spinta fenomenale verso le ormai imminenti Olimpiadi.

