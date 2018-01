Discesa libera Cortina/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne, oggi)

Diretta discesa femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. Seconda discesa di Coppa del Mondo di sci sulle Tofane, Goggia sempre attesa (20 gennaio)

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Cortina: Brignone-Goggia-Fanchini in Austria (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci a Cortina ci propone oggi la seconda discesa libera consecutiva in questo splendido weekend nella Regina delle Dolomiti: oggi si disputa dunque la discesa che già da programma era prevista a Cortina (ieri si trattava di un recupero). Non ci poteva essere momento migliore per lo sbarco del Circo Bianco in Italia: domenica scorsa a Bad Kleinkirchheim per la prima volta nella storia una discesa libera femminile ha visto un podio tutto italiano con la vittoria di Sofia Goggia davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini, ieri sulla Olimpia delle Tofane Sofia si è confermata ottenendo la seconda vittoria consecutiva e di conseguenza l’attesa per la bergamasca è altissima anche in vista della gara di oggi. Eccovi allora tutte le informazioni utili per seguire al meglio la seconda discesa di Cortina.

DISCESA CORTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima atleta nella discesa femminile di Cortina è in programma alle ore 10.00. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com).

DISCESA CORTINA: FAVORITE E ITALIANE

Possiamo dirlo senza timori: la prima favorita per la vittoria oggi nella discesa di Cortina è di nuovo Sofia Goggia. I numeri parlano chiari: la bergamasca è al comando della classifica della Coppa di discesa e ha vinto le ultime due libere, cioè quelle già ricordate di Bad Kleinkirchheim e naturalmente di ieri sulla Olimpia delle Tofane, pista con la quale il feeling di Sofia Goggia è eccellente, visto che questa vittoria segue i due secondi posti della scorsa stagione, sia in discesa sia in super-G. A volere essere pignoli, ieri il resto della squadra azzurra non ha fatto benissimo, con il decimo posto di Johanna Schnarf come migliore risultato. Dunque oggi puntiamo alla conferma di Sofia e al riscatto delle compagne di squadra, certamente in grado di fare meglio rispetto a quanto ci hanno fatto vedere ieri: il weekend di Cortina è ancora lungo e siamo sicuri che le soddisfazioni non mancheranno.

Fra le straniere, in primo piano naturalmente le americane, dal momento che Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin ieri hanno accompagnato sul podio Sofia Goggia. Per la Vonn parlano la carriera e in modo particolare le 11 vittorie ottenute da Lindsey sulla Olimpia delle Tofane; la Shiffrin invece ormai è da considerare una delle big a tutti gli effetti anche in discesa, visto che in stagione ne ha disputate tre con un bottino di una vittoria e due terzi posti. La nuova Cannibale dello sci sarà dunque una minaccia per tutte anche nella velocità. In primo piano giustamente anche Lara Gut, che l’anno scorso aveva vinto in discesa a Cortina e quest’anno è giunta quarta nella prima libera in terra veneta: per una campionessa rimanere ai piedi del podio non è mai il massimo, siamo sicuri che oggi vorrà salirci di nuovo. Devono invece cercare il riscatto Cornelia Huetter e Tina Weirather, ieri rimaste decisamente al di sotto dei loro standard abituali in questa stagione.

