Empoli Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Empoli Ternana, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Empoli Ternana, partita che sarà diretta dall’arbitro Pillitteri, si gioca alle ore 15:00 di sabato 20 gennaio e rappresenta per le due squadre il ritorno al campionato di Serie B 2017-2018, che riparte dalla ventiduesima giornata (la prima di ritorno). Contesti e obiettivi diversi per le due squadre toscane: l’Empoli ha chiuso l’andata con un buon terzo posto e tre lunghezze da recuperare per la zona che rappresenta la promozione diretta, dunque spera di evitare i playoff e salire subito in Serie A sapendo che giocare gli spareggi sarebbe un grosso rischio in termini assoluti. La Ternana invece ha ben altri problemi: essendo terzultima, a oggi sarebbe retrocessa in Serie C. I rossoverdi hanno comunque un solo punto sulla zona playout, mentre dovrebbero recuperarne 3 per la salvezza diretta: impresa alla portata, ma per quello che è stato l’andamento degli umbri nel girone di andata è chiaro che la squadra di Sandro Pochesci dovrà fare di più per portare a casa l’obiettivo, anche qui provando a evitare la tagliola rappresentata dallo spareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Ternana è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Calcio 8 (codice d’acquisto 411405 per i non abbonati al pacchetto Calcio) e come sempre in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Da ricordare anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Super Calcio manda in onda le fasi salienti di tutte le partite del campionato cadetto in tempo reale, offrendo una panoramica completa sulla ventiduesima giornata del torneo.

IL CONTESTO

La differenza tra le due squadre è evidente: l’Empoli non dovrebbe avere problemi a vincere questa partita ma deve comunque stare attento, perchè la sosta invernale rappresenta un terno al lotto per tutti e tanti pronostici potrebbero essere sovvertiti. Di sicuro l’Empoli sta attraversando un buon momento, fatto di un’imbattibilità che dura da sette giornate (tre vittorie): Aurelio Andreazzoli, che ha preso il posto di Vincenzo Vivarini clamorosamente esonerato a metà dicembre, si è anche preso la prima vittoria andando a fare risultato pieno sul sempre difficile campo di Perugia. Le sensazioni sono buone e la promozione diretta è possibile: non solo le sfide dirette ma anche il rendimento contro le piccole potrà fare la differenza. La Ternana ha perso due volte nelle ultime tre partite, però ha anche ritrovato una vittoria che le era mancata per oltre due mesi: il rocambolesco 4-3 alla Pro Vercelli ha valenza doppia perchè è arrivato contro una diretta concorrente per la salvezza. Quello che stupisce, e che avevamo già detto in passato, è che i rossoverdi hanno perso appena due volte nelle ultime 10 giornate ma la vittoria è appunto una sola: la squadra di Sandro Pochesci è quella che pareggia di più in tutta la Serie B, resta da capire se andando avanti a singoli punti salvarsi sarà possibile (la sensazione forte è che lo sarà molto difficilmente).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TERNANA

L’Empoli è rimasto invariato come rosa: Andreazzoli lo ha impostato con la difesa a 4 nella quale Di Lorenzo e Pasqual sono i terzini, con Veseli e Lorenco Simic che invece proteggono centralmente il portiere Provedel. Centrocampo comandato dalla quantità di Castagnetti, che può agire sia come mezzala che come playmaker basso, un ruolo nel quale eventualmente si alterna con Ismael Bennacur, lanciato titolare. Ovviamente anche Lollo rappresenta una buona opzione; l’ex Carpi può giocare anche sulla trequarti, dove però al momento sembra essere Zajc il prescelto. In attacco ovviamente non ci sono dubbi: coppia formata da Francesco Caputo e Alfredo Donnarumma, entrambi in doppia cifra al termine del girone di andata e autori di 26 gol complessivi. Ha cambiato qualcosa la Ternana: tre arrivi importanti, ma sono partiti Bombagi e Candellone. In difesa Rigione potrebbe già prendere il posto di Valjent (che potrebbe non farcela) andando ad affiancare Marino, con Ferretti e Favalli confermati sulle fasce; a centrocampo mancherà Andrea Paolucci (squalificato), Bordin dovrebbe essere il favorito per guidare una mediana nella quale giocheranno ancora Varone e Angiulli (Defendi va verso un altro forfait). Se in porta ha recuperato Plizzari, in attacco potrebbe cambiare tutto: Statella e Piovaccari pretendono già una maglia, rischiano soprattutto Finotto e Albadoro con Montalto che dovrebbe invece tornare titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Empoli Ternana è una delle partite più definite del turno in Serie B, almeno sulla carta e secondo pronostico: ne è convinta anche l’agenzia di scommesse Snai, che dice infatti come la formazione di casa abbia un chiaro vantaggio. La quota per il segno 1 sulla vittoria dell’Empoli vale 1,45 mentre il valore sul segno 2, che identifica l’affermazione esterna della Ternana, ha un valore di 8,00. La metà esatta, dunque 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, la quota per il segno X che dovrete naturalmente giocare qualora pensiate che questa gara della ventiduesima giornata finirà con un pareggio.

© Riproduzione Riservata.