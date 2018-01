FeralpiSalò Sambenedettese / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

FeralpiSalò Sambenedettese, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Allo stadio Lino Turina, dalle ore 16:30, di scena il match della Serie C

Ferretti, attaccante FeralpiSalò - LaPresse

FeralpiSalò Sambenedettese sarà diretta dall'arbitro Ivan Robilotta. Big match in programma nelle prossime ore per il Girone B del campionato di Serie C 2017-2018. A partire dalle ore 16:30 di questa sera, in quel dello stadio Lino Turina, i bresciani della FeralpiSalò ospiteranno la Sambenedettese, per una gara molto importante dal punto di vista della classifica, visto che entrambe le compagni ne occupano i piani alti. Una sfida quindi tutta da vivere non soltanto per le tifoserie delle due formazioni, quanto per tutti gli amanti del calcio. Scopriamo insieme le informazioni per la diretta streaming e tv della partita, nonché le probabili formazioni che i due allenatori sono intenzionati a mandare in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il big match del Girone B fra FeralpiSalò e Sambenedettese, in programma questa sera, non sarà visibile in chiaro, ne in diretta tv. Sia la Rai quanto Sportitalia, coloro che di solito trasmettono i match del terzo campionato di calcio italiano, non hanno acquistato i diritti per questa partita, che sarà quindi visibile solo in diretta streaming. Per farlo, bisognerà andare su elevensports.it, che ha acquistato appunto i diritti in esclusiva per la Serie C, e comprare la partita in oggetto. Ovviamente, la gara sarà seguibile attraverso il vostro personal computer, o eventualmente il tablet e lo smartphone. Per tutti gli altri, vi consigliamo di seguire i social network delle due squadre, e della Serie C, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Come vi abbiamo già anticipato in apertura, quello fra il FeralpiSalò e la Sambenedettese, è un vero e proprio big match di questo ventiduesimo turno del Gruppo B della Serie C. Di fronte vi saranno infatti i padroni di casa bresciani, quinti assoluti a quota 29 punti in 19 turni, e i marchigiani della Sambenedettese, che invece hanno 32 lunghezze, ma con un turno in meno. Vincendo, quindi, la squadra di Salò andrebbe a posizionarsi in classifica proprio insieme ai rivali, avvicinando ancora di più la vetta. La Feralpi ha vinto otto partite, con cinque pareggi e sei capitolazioni, mentre la squadra di San Benedetto del Tronto ha vinto nove volte, con cinque pari e quattro sconfitte. Positivo, anche se di poco, il bilancio gol fatti/subiti dei bresciani, con 25 reti realizzate e 23 incassate, mentre la Sambenedettese registra un ottimo +10, visto che le reti incassate sono appena 14 (miglior difesa in assoluto del Gruppo al pari del Renate), e quella segnate sono invece 24. Nelle ultime cinque sfide gli ospiti non hanno mai perso, con tre vittorie e due pari, mentre la Feralpi ha vinto tre partite, perdendone però due. Nell’ultima gara dei lombardi, sconfitta in casa del Renate per due a uno, mentre i marchigiani hanno battuto la Fermana in casa per 3 a 0.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ SAMBENEDETTESE

Scopriamo le probabili formazioni della sfida di oggi, partendo dalla Feralpi di Salò allenata dall’ex calciatore della Serie A, Michele Serena. Un solo assente per la squadra lombarda, leggasi il difensore centrale Paolo Marchi, fermo ai box in seguito all’operazione al ginocchio. Spazio ad un offensivo 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo, dove il bomber Simone Guerra e Ferretti formeranno la coppia d’attacco, spalleggiati da Voltan, schierato sulla linea dei trequartisti, a ridosso delle punte. Il vertice basso del rombo di centrocampo sarà invece occupato da Stalti, con Dettori e Vitofrancesco a supporto sui due intermedi. Infine la difesa, con Parodi nel ruolo di terzino di destra, Alicibiade in coppia con capitan Ranellucci in mezzo, e Martin a sinistra, mentre in porta ci sarà Caglioni. Nessun assente invece per la Sambenedettese di Capuano, che dovrebbe schierarsi con un 3-4-3, lo stesso che ha vinto senza troppi problemi con la Fermana. Il numero 1 Pegorin andrà in porta, mentre i tre difensori saranno Mattia, Conson e Di Pasquale, quest’ultimo, reduce da una storica doppietta. A centrocampo, Gelonese e capitan Bacinovic in posizione leggermente più arretrata, con Rapisarda e Tomi larghi sulle fasce. Infine l’attacco, dove bomber Luca Miracoli si posizionerà in mezzo, con Valente e Di Massimo sugli esterni.

