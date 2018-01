Fermana Sudtirol/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fermana Sudtirol info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo stadio Recchioni, terza di ritorno

Fermana Sudtirol sarà diretta dall’arbitro Andrea Tursi; alle ore 16.30 di oggi, sabato 20 gennaio 2018, la partita dello stadio Bruno Recchioni sarà valida per la ventesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Una gara delicatissima in termini di classifica quella di Fermo, tra due squadre invischiate nel limbo tra playoff e retrocessione: la formazione allenata da Flavio Destro, padre dell’attaccante del Bologna Mattia, è situata al dodicesimo posto con ventitre punti raccolti nelle prime diciannove partite, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e sei sconfitte; gli ospiti, guidati dall’ex centrocampista del Torino Paolo Zanetti, sono al settimo posto in concomitanza con Triestina, Bassano e Pordenone a quota venticinque punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Una gara da recuperare per il Sudtirol. La Fermana è a meno due punti dalla zona playoff ed è a solo più due dalla zona retrocessione; il Sudtirol naviga in acque più tranquille, ma non di molto: più quattro sulla zona calda.

La Fermana di Flavio Destro arriva a questo appuntamento da un periodo non positivo: cinque i punti raccolti nelle ultime cinque gare, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nelle ultime tre uscite il piatto piange per i gialloblu: dopo il ko esterno contro il Fano per 1-0 e il pareggio casalingo per 0-0 contro il Ravenna, la Fermana nell’ultimo turno di Serie C è incappata nel pesante ko per 3-0 contro la Sambenedettese di Eziolino Capuano (reti di Miracoli e doppietta di Di Pasquale). Discorso diverso per il Sudtirol, che nell’ultimo periodo ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Dopo la vittoria con il Fano e il ko con la Feralpisalò, i biancorossi hanno raccolto tre risultati utili consecutivi: nell’ultima giornata raccolto un ottimo 1-1 sull’ostico campo dell’Albinoleffe, reti di Kouko e autorete di Mondonico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

La partita Fermana Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SUDTIROL

Flavio Destro continua sulla strada del 4-4-2, affidandosi ad un reparto avanzato di tutto rispetto per la categoria. Tra i pali spazio a Valentini. La linea a quattro di difesa sarà composta da Clemente e Misin sulle corsie laterali, con la coppia centrale composta dal senegalese Mane e da Benassi. L’esperienza dell’ex Genoa Doninelli e Urbinati in cabina di regia, con Petrucci e Maurizi schierati da esterni. In attacco ci sarà il duo composto da Arturo Lupoli, talento ex Arsenale, e da Marco Sansovini, tra gli attaccanti più esperti della terza divisione. Paolo Zanetti, invece, opta ancora per il 3-5-2. Tra i pali l’ex Albinoleffe Offredi, con la linea difensiva composta da Baldan, Sgarbi e dall’ex Crotone e Genoa Kevin Vinetot. Le corsie esterne saranno affidate a Tait e all’ex Roma e Sassuolo Frascatore. In cabina di regia la qualità di Berardocco, affiancato da Fink e dal vivaio Arsenal Smith. In attacco ci sarà il senegalese Gyasi, cresciuto nel settore giovanile del Torino, e Costantino.

QUOTE E PRONOSTICO

La sfida dello stadio Bruno Recchioni vede la formazione allenata da Flavio Destro leggermente favorita secondo le previsioni dei principali bookmakers. Snai quota l’1-X-2 della sfida di Fermo 2,20-3,00-3,15: Sansovini e compagni favoriti per la vittoria, ma attenzione alla quota ‘abbordabile’ del segno X. Non è prevista una pioggia di gol secondo le agenzie di scommesse, anzi: Under 2,5 (meno di tre reti in totale) quotato 1,50 e Over 2,5 (tre o più gol in totale) a 2,30. Stesso discorso per ciò che concerne Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: rispettivamente a 1,95 e 1,73. Difficile prevedere l’esito finale della sfida valida per la ventesima giornata di Serie C, ma la Fermana potrebbe avere la meglio.

