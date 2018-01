Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Fiorentina Atalanta Primavera, info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dalle ore 15:00 di oggi, di scena la sfida dei Viola e dei nerazzurri

La Fiorentina Primavera - LaPresse

Sedicesima giornata del campionato di Primavera 1 in programma quest’oggi. Il turno è iniziato ieri e proseguirà e si concluderà nella giornata odierna. Il focus è sulla sfida dei ragazzi della Fiorentina, che ospiteranno fra le mura di casa la capolista Atalanta. Una gara senza dubbio interessante visto che i nerazzurri stanno vivendo una grande stagione, ma anche la compagine gigliata non è da meno, essendo a ridosso delle prime posizioni. Il fischio di inizio è per le ore 15:00 di oggi: andiamo a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FIORENTINA ATALANTA

La sfida di oggi pomeriggio fra la Fiorentina Primavera e i pari età dell’Atalanta, sarà visibile in diretta tv e in forma totalmente gratuita. I diritti per l’incontro in questione sono stati infatti acquisiti in esclusiva dalla Rai, che trasmetterà quindi la gara sul canale 57 del vostro digitale terreste, leggasi Rai Sport HD. La partita sarà inoltre fruibile in diretta streaming, quindi attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet, e per farlo vi basterà collegarvi all’indirizzo rai.tv e trovare il canale dedicato.

IL CONTESTO

La Fiorentina, come già anticipato sopra, sta vivendo un campionato dignitoso. La compagine toscana allenata dal 44enne Emiliano Bigica, ex calciatore di Serie A, si trova infatti al quinto posto assoluto in classifica, a quota 23 punti. In totale sono sette le vittorie in quindici gare, con due pareggi e sei sconfitte. Ancora meglio sta facendo l’Atalanta, che guida la classifica del campionato Primavera 1, guardando tutti dall’alto con 33 punti (gli stessi dell’Inter che però è al secondo posto per una peggiore differenza reti). I bergamaschi hanno vinto ben dieci incontri su quindici, perdendo solamente in due occasioni, e pareggiando i restanti tre match. Per quanto riguarda il computo gol fatti/subiti, la squadra toscana ne ha segnati 25, subendone 19, per un bilancio in positivo pari a +6, mentre i nerazzurri hanno trovato la via del gol in ben 35 occasioni (miglior attacco in assoluto del campionato), subendo solo 13 reti, con la seconda miglior difesa dietro solamente a quella dell’Inter. Nello scorso turno, grandiosa vittoria Atalanta in casa contro la Juventus per tre a uno, mentre la Fiorentina ha battuto il Sassuolo per due a zero fra le mura di casa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

Eccoci giunti alle probabili formazioni di questo incontro, partendo dallo schieramento dell’undici di casa fiorentino. Sorride mister Bigica, che per l’appuntamento odierno non dovrebbe registrare assenze importanti. Spazio quindi al classico undici titolare, che dovrebbe essere lo stesso che sette giorni fa ha avuto la meglio sul Sassuolo. Si tratterà quindi di un offensivo 4-2-3-1 con Gori terminale offensivo, spalleggiato da Sottil, schierato nel classico posto da trequartista, mentre Meli e Maganjic saranno i due esterni larghi a destra e a sinistra.

A centrocampo, sulla linea mediana, la coppia formata da capitan Diakhate e da Valencic, con compiti di impostazione e soprattutto di contenimento. Infine la difesa, dove Mosti e Ranieri saranno i due terzini, mentre Pinto e Hristov si schiereranno in mezzo, a schermo del portiere Cerofolini. L’Atalanta si presenterà a Firenze con un solo assente, leggasi il centrocampista centrale Colpani, squalificato dopo la scorsa sfida con la Juventus. Nerazzurri di Brambilla in campo con un 4-3-3 dove il tridente offensivo sarà formato da Mallamo, Peli e Barrow, quest’ultimo, reduce da una doppietta contro i bianconeri.

A centrocampo, nella classica mattonella del regista, si schiererà il capitano Bolis, mentre Kulusevski a destra e Melegoni a sinistra, saranno i due intermedi. In difesa, davanti all’estremo difensore Carnesecchi, i due centrali Guth e Del Prato, con Zortea e Carminati nei ruoli di terzini.

© Riproduzione Riservata.