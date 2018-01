Foggia Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Foggia Pescara, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Foggia Pescara, che sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi, vale per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo allo Zaccheria alle ore 15:00 di sabato 20 gennaio. Le due squadre sono separate da 6 punti in classifica, ma in questo momento guardano due obiettivi distinti: per il Pescara infatti si è riaperta la possibilità di arrivare ai playoff con l’ottava posizione che è lontana appena due lunghezze, mentre il Foggia deve ancora districarsi nella zona calda e, se il campionato finisse oggi, sarebbe costretto a giocare il playout per rimanere in cadetteria. Ad ogni modo è ancora presto per tracciare bilanci: proprio perchè 6 punti di differenza possono cambiare completamente lo scenario, il Pescara ha ancora l’obbligo di guardarsi alle spalle così come il Foggia potrebbe sperare, trovando una buona striscia di risultati, di aumentare le proprie ambizioni e valutare, passo dopo passo, le possibilità di arrivare a una post season che contempli però la corsa alla promozione in Serie A. Difficile che questo scenario si realizzi per i rossoneri pugliesi, ma in Serie B negli anni recenti abbiamo vissuto sorprese anche più incredibili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Pescara è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 411381 per coloro che non fossero abbonati al pacchetto Calcio) e come sempre in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Da ricordare anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Super Calcio manda in onda le fasi salienti di tutte le partite del campionato cadetto in tempo reale, offrendo una panoramica completa sulla ventiduesima giornata del torneo.

IL CONTESTO

Una sola vittoria nelle ultime sette partite, con quattro sconfitte: difficile che il Foggia esca dalle zone basse della classifica con un rendimento simile. I satanelli aprono il girone di ritorno dopo la sosta con una partita casalinga, ma questo potrebbe anche essere controproducente: in tutta l’andata i rossoneri hanno vinto soltanto una volta allo Zaccheria - contro il Perugia - dove hanno raccolto appena 8 punti in 10 partite. Un bilancio che va assolutamente migliorato: la salvezza passa da un maggior numero di affermazioni interne e iniziare da tre punti presi contro il Pescara potrebbe essere il modo giusto per aprire il rush di 22 giornate che dovranno essere giocate come se fossero finali. Il Pescara ha vinto due partite nelle ultime tre, ottenendo 7 punti che hanno scavato la differenza tra un campionato di rincorsa alla salvezza e uno nel quale i playoff potrebbero arrivare; tuttavia il Delfino sa bene di non potersi ancora considerare al sicuro e deve dunque ritrovare quella continuità che non ha avuto nel girone di andata. La vittoria esterna manca da metà ottobre; questa però è la sfida dei due allenatori, perchè Zdenek Zeman torna in quella Foggia dove ha dato vita a Zemanlandia oltre 20 anni fa, ma Giovanni Stroppa si trova nuovamente contro quel Pescara che gli ha dato la prima (e finora unica) occasione di guidare una squadra di Serie A, scegliendolo proprio come successore del boemo che, dopo la straordinaria promozione, aveva deciso di tornare alla Roma.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PESCARA

Il calciomercato ha sostanzialmente registrato il solo arrivo di Gravillon: il Pescara dunque dovrebbe confermare la solita formazione con Andrea Coda e Perrotta al centro della difesa, mentre Crescenzi e Perrotta sarebbero i terzini. In alternativa Gravillon subito titolare in mezzo, a protezione di Fiorillo; a centrocampo Valzania e Brugman sono favoriti per agire come mezzali, ma l’uruguaiano potrebbe scalare in cabina di regia con l’inserimento di Coulibaly che nel caso toglierebbe il posto a Proietti. Davanti giocherà sicuramente Stefano Pettinari come prima punta; ai suoi lati dovrebbero agire Mancuso e Capone, con Del Sole e Cocco pronti all’occorrenza a dire la loro nel secondo tempo. Il Foggia ha perso Vacca in maniera anche turbolenta; per contro però sono arrivati tanti giocatori che di fatto danno un’altra entità alla rosa. Stroppa potrebbe presentare una difesa comandata da Tonucci, con Camporese e Loiacono ai suoi lati; sulle corsie sono arrivati Zambelli e Luigi Scaglia, soprattutto il secondo può essere titolare - a sinistra - con la conferma di Fedato a destra mentre in mezzo capitan Agnelli dirigerà le operazioni, ci aspettiamo che Leandro Greco sia subito titolare al posto di Deli confermando invece Agazzi. Occhio anche a Kragl, che può giocare come laterale o eventualmente davanti: giocherebbe al posto di Floriano, Beretta contende la maglia al nuovo arrivato Duhamel.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ difficile stabilire chi sia favorito in questa Foggia Pescara, perchè gli adriatici sono forse più competitivi ma i satanelli giocano in casa: l’agenzia di scommesse Snai hanno previsto delle quote in cui il Foggia ha un leggerissimo vantaggio. Basta vedere le previsioni per 1X2 finale: scopriamo che i padroni di casa hanno una quota sul segno 1 che vale 2,50 mentre il segno 2, che identifica la vittoria del Pescara, arriva a 2,65 volte la posta. Dovrete giocare il segno X se credete che questa partita dello Zaccheria finirà pari, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.