Francia Italia femminile/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Francia Italia femminile, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole). La selezione guidata da ct Bertolini, in campo oggi al Velodrome

Bonansea, centrocampista dell'Italia - LaPresse

Grande spettacolo in programma questa sera: per tutti gli amanti del calcio femminile, nonché di questo sport in generale, si terrà la sfida amichevole fra la nazionale italiana e quella francese. Si tratta di un impegno che verrà disputato in vista delle qualificazioni ai mondiali di categoria che si giocheranno l’anno prossimo proprio oltralpe. La partita è in programma dalle ore 21:00 di questa sera: andiamo a vedere insieme le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni dell’incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FRANCIA ITALIA

La gara amichevole fra la nazionale di calcio femminile italiana, e quella francese, avrà il fischio di inizio alle 21:00 di questa sera, ma non sarà visibile in diretta tv. Nessuna emittente si è infatti assicurata i diritti per trasmettere l’evento in programma al Velodrome di Marsiglia, ne’ a pagamento, ne’ tanto meno a titolo gratuito. Chi vorrà seguire la gara dovrà quindi gustarsela in differita, visto che la Rai trasmetterà, a partire dalle ore 22:30 di questa sera, in poche parole da quando inizierà il secondo tempo, la sfida in oggetto sul canale Rai Sport HD, numero 57 del vostro digitale terrestre. Vi ricordiamo anche la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming, collegandovi all’indirizzo rai.tv e selezionando il canale dedicato.

IL CONTESTO

Come anticipato, la nazionale di calcio femminile, guidata dal commissario tecnico Milena Bertolini, sfrutterà l’impegno di questa sera contro la Francia per preparasi al meglio in vista degli impegni che saranno validi per le qualificazioni ai mondiali del 2019. Attualmente le nostre azzurre sono in vetta al proprio gruppo di qualificazione, in vantaggio di tre lunghezze rispetto alle inseguitrici belghe (però con una partita in meno). Un cammino quindi sin qui perfetto, essendo a punteggio pieno, e che le italiane vogliono proseguire anche il prossimo 10 aprile. Fra tre mesi, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sbarcherà proprio la nazionale di calcio belga, una gara senza dubbio importante in vista dei mondiali. Ct Bertolini ha effettuato uno stage a fine dicembre per valutare una serie di volti nuovi, e decidere quali ragazze convocare in vista della gara di oggi. La sfida di questa sera servirà senza dubbio come test per continuare la crescita delle azzurre, e precederà un altro appuntamento importante, la Cyprus Cup in programma il prossimo mese di marzo.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA

Cerchiamo di capire insieme quali dovrebbero essere le probabili formazioni dell’incontro odierno, partendo, per spirito patriottico, dalle nostre azzurre. Il commissario tecnico potrebbe provare delle varianti questa sera, ma è più probabile che si parta con un undici classico, per poi attuare qualche modifica in corso d’opera. Spazio quindi ad un offensivo 3-4-3 dove fra i pali figurerà Laura Giuliani, schierata a ridosso di una linea difensiva a tre formata dal pilastro centrale Guagni, con Linari e Lama i due interni. A centrocampo, invece, avremo Martina Rosucci e Barbara Bonansea larghe sulle due corsie, mentre in mezzo, sulla linea mediana, spazio alla coppia composta da Girelli e Galli. Infine il tridente d’attacco, dove si dovrebbe vedere Bergamaschi, Sabatino e Mauro. Stesso modulo anche per la selezione francese di Corinne Diacre, con Ali Nadjim, Le Sommer e Delie, che comporranno il reparto offensivo. A centrocampo, Le Garrec larga a destra, con Geyoro e Henry in mezzo, e Majri sulla fascia sinistra. Infine la difesa, a schermo del portiere Meline Gerard, formata da Renard, Georges e Bathy.

© Riproduzione Riservata.