Frosinone Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Frosinone Pro Vercelli, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Frosinone Pro Vercelli, che sarà diretta dall’arbitro Di Martino, si gioca alle ore 15:00 di sabato 20 gennaio: anche al Benito Stirpe riparte il campionato di Serie B 2017-2018, siamo alla prima giornata del girone di ritorno e questa partita è quasi un testa-coda. E’ ultima in classifica la Pro Vercelli, che ha avuto un momento positivo nel quale aveva provato a uscire dalla zona calda ma è poi tornata a faticare e si è staccata dalle altre rimanendo indietro; il Frosinone invece sembra aver trovato la giusta continuità e occupa la seconda posizione con due lunghezze da recuperare al Palermo capolista. Un dato puramente accessorio, visto che il secondo posto è utile per la promozione diretta: ai ciociari interessa molto di più confermare il vantaggio sulla coppia formata da Empoli e Bari, che al momento ammonta a tre punti. Ovviamente la squadra di Moreno Longo parte super favorita, ma dovrà stare attenta - soprattutto dopo la lunga sosta - ad approcciare la partita con il piede giusto per non incappare in brutte sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Pro Vercelli, come tutte le partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv satellitare: nel caso specifico l’appuntamento è su Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 411392) e in assenza di un televisore sarà possibile avvalersi del servizio Sky Go, per assistere alla partita in diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

E’ una partita da ex per Moreno Longo, che dopo le esperienze con Allievi e Primavera del Torino ha avuto la prima panchina professionista con la Pro Vercelli: l’ha guidata alla salvezza con una giornata di anticipo e nel corso del torneo ha anche aperto una striscia di imbattibilità durata 12 partite. Il salto di qualità con il Frosinone non lo ha colto impreparato: i ciocari hanno approcciato bene la stagione e dopo un periodo difficile (cinque partite senza vittorie con 3 punti complessivi) sono tornati a macinare gioco e risultati. Attualmente non perdono da 13 giornate e hanno vinto tre delle ultime quattro partite; sono ancora imbattuti allo Stirpe e come detto hanno un largo vantaggio nei pronostici sulla Pro Vercelli di Gianluca Atzori. I piemontesi non vincono da 7 turni e hanno perso cinque di queste partite, ma soprattutto prima della sosta sono andati incontro a tre sconfitte consecutive delle quali due sul terreno del Piola. Una vittoria esterna manca dal 4 novembre: da allora la Pro Vercelli ha perso tre volte con un pareggio quando è stata lontana da casa, un trend in sensibile calo che deve essere migliorato al più presto per evitare di perdere ulteriore contatto dalla zona salvezza, che al momento rimane ancora alla portata.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PRO VERCELLI

Il Frosinone crede nella promozione e per blindarla definitivamente ha aumentato numericamente il centrocampo: sono arrivati Chibsah e Moussa Kone, che ora contendono a Gori e Maiello (che restano favoriti) le maglie in mezzo al campo. Matteo Ciofani e Crivello dovrebbero essere ancora gli esterni, mente dietro si gioca come di consueto a tre con Ariaudo a comandare la linea, Terranova che si posiziona sul centrodestra e il ballottaggio aperto tra Nicolò Brighenti e Krajnc per l’ultimo posto disponibile davanti al portiere Bardi. Nel tridente offensivo si è sbloccato Daniel Ciofani, che ha raggiunto i 10 gol in campionato: sarà lui la punta centrale, con Camillo Ciano e Dionisi che agiranno ai suoi lati. Anche la Pro Vercelli ha fatto qualche acquisto, rinunciando però a Legati e soprattutto Firenze, tornato momentaneamente a Crotone: Germano e Vajushi restano allora favoriti nel tridente, con Raicevic che se la gioca con Morra per la posizione di prima punta. Per la porta è arrivato Pigliacelli dal Pescara: facile che sia già in campo oggi, mentre a prendere il posto di Legati sarà uno tra Luca Bruno e il nuovo arrivato Gozzi (dall’Alessandria). In mezzo stuzzica la possibilità di far giocare Gladestony, portoghese che era svincolato; tuttavia Vives - da playmaker - Castiglia e Altobelli restano i favoriti per iniziare la partita. Berra e Mammarella saranno i terzini, Bergamelli l’altro centrale in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Fattore campo e situazione di classifica fanno pendere l’ago del pronostico dalla parte del Frosinone: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale la quota per il segno 1 che identifica la vittoria dei ciociari vale 1.40. Per il pareggio (ovviamente segno X) siamo ad un valore di 4,25 mentre dovrete giocare il segno 2 qualora crediate che la partita sarà vinta dalla Pro Vercelli, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 8,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

