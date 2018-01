Gubbio Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Gubbio Mestre, info streaming video e tv. Nuovo appuntamento casalingo per gli umbri dopo la pausa: nel mirino la vittoria e il sorpasso in classifica dei veneti.

20 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Gubbio Mestre (LaPresse)

Gubbio-Mestre, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia di Pistoia, è la partita in programma oggi sabato 20 gennaio 2018 alle ore 14.30 e valida nella 22^ giornata del Campionato di Serie C. La terza serie italiana e quindi anche il girone B torna in campo dopo una lunga pausa invernale: ecco quindi che la compagine eugubina torna a giocare tra le mura di casa con l’obbiettivo dichiarato di dare inizio a questa seconda parte della stagione con una vittoria. La sfida non risulta impossibile benchè si annunci molto intensa: Gubbio e Mestre rimangono infatti vicini nella graduatoria del girone B, con solo due punto di vantaggio degli arancioneri sugli umbri. Da non sottovalutare poi che in caso di successo una delle due squadre attese in campo al Barbetti potrebbe pure puntare a una piazza nella top ten della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Segnaliamo che la partita tra Gubbio e Mestre attesa per le ore 14.30 non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Elevensport, (ex Sportube.tv) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo nuovo banco di prova casalingo è assai probabile che il tecnico del Gubbio Dino Pagliari non si voglia discostare troppo dal 4-4-1-1 che si è visto nelle ultime occasioni. In porta ovviamente non mancherà Volpe con davanti un ampio reparto a 4 che vedrà al centro il duo Piccinini-Bruzigotti e la coppia di esterni Paramatti-Palombo. Per la mediana ecco che Sampietro e Giacomarro dovrebbero essere nuovamente titolari al centro del reparto benchè il prossimo turno infrasettimanale possa convincere Pagliari a fare scelte differenti. Sulle corsie ad esempio il suo Ciccone-Cazzola rimane in ballottaggio con De Silvestro e Valagussa, mentre Casiraghi e Marchi saranno gli unici punti di riferimento in attacco, benchè il capitano possa subire la concorrenza con Jallow.

Per quanto riguarda l’11 che invece vedremo in campo per il Mestre, è assai probabile che Mister Zironelli non voglia fare troppe modifiche dal 3-5-2 visto contro l’Albinoleffe ormai prima di capodanno. Al netto del dubbi comunque Favaro rimarrà fedele tra i pali come il terzetto composto da Politti, Perna e Gritti sarà ufficiale in difesa. Nell’ampio reparto al centrocampo ecco che Casarotto si candida per la cabina di regia, con Boscolo e Beccaro al suo fianco: saranno Fabbri e uno tra Lavagnoli e Monaldi ad occupare le corsie più esterne. In avanti le maglie dei titolari andranno sulle spalle di Spagnoli e Sottovia, benchè il volto nuovo Martignago sia impaziente di fare il suo ingresso con la maglia arancione.

QUOTE E PRONOSTICO

Controllando le quote fissate alla vigilia della 22^ giornata di campionato dalla snai vediamo subito che la compagine umbra è la favorita in questo match della Serie C: nell’1x2 ecco che il successo del Gubbio è stato dato al 2.25, contro il 3.05 fissato invece per l’affermazione del Mestre, mentre il pareggio è stato valutato a 2.95.

