Kovacic all’Inter/ Calciomercato news: il nazionale croato può tornare, lo vuole Spalletti

Kovacic all’Inter calciomercato news: il nazionale croato può tornare, lo vuole Spalletti. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe ripensando all’ex giocatore

Mateo Kovacic, centrocampista Real Madrid - LaPresse

C’è Mateo Kovacic nei piani di calciomercato di casa Inter. Il club nerazzurro è ancora alla ricerca di un centrocampista offensivo che possa dare un po’ di qualità e creatività alla formazione meneghina, e starebbe pensando di riportare ad Appiano Gentile il proprio ex giocatore. Una notizia sottolineata stamane dal quotidiano Tuttosport, che racconta di come l’artefice dell’operazione sia il tecnico Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo è infatti un grande estimatore del nazionale croato ed avrebbe dato mandato ai suoi dirigenti di provare ad imbastire un’operazione. La trattativa è complessa ma fattibile, anche perché il Real Madrid, che detiene il cartellino del 23enne natio di Linz, ha speso circa 30 milioni di euro nell’estate del 2015 per assicurarsi lo stesso giocatore, e vorrebbe fare in modo di ridare lustro allo stesso, che si è un po’ perso per strada nelle ultime due stagioni. Del resto, lo ha voluto fortemente al Santiago Bernabeu Rafa Benitez, ma quando il tecnico spagnolo è stato esonerato, Mateo non ha più visto il campo.

LA FORMULA DELL’OPERAZIONE

Anche per questo motivo i campioni d’Europa in carica starebbero pensando di cedere Kovacic con la formula del prestito con diritto di riscatto, o eventualmente a titolo gratuito. L’obiettivo madrileno è infatti solo quello di rivalorizzare il proprio giocatore, per poi magari rivenderlo durante il calciomercato estivo al miglior offerente. L’operazione, come aggiunto dal quotidiano torinese, sarebbe nata circa un mese e mezzo fa, dopo una cena fra il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e l’agente del ragazzo, Mamic. Kovacic ha giocato una stagione e mezzo con la maglia nerazzurra, essendo sbarcato alla Pinetina nel gennaio del 2013, preso dalla Dinamo Zagabria in cambio di una decina di milioni di euro, e poi spedito in Spagna nell’estate del 2015.

© Riproduzione Riservata.