Mazzarri, Torino/ Walter si tiene stretto Belotti: "E' fondamentale, i tifosi granata meritano tanto!"

Walter Mazzarri commenta l'accoglienza ricevuta a Torino, ma presenta anche la sfida di campionato col Sassuolo e si esprime sul mercato: "Belotti fondamentale"

Walter Mazzarri (lapresse)

Walter Mazzarri è carico di motivazioni per la sua nuova esperienza al Torino. L'esordio è stato perfetto grazie al successo ottenuto ai danni del Bologna, ma l'ex tecnico del Napoli non vuole fermarsi e ha chiesto ai suoi ragazzi grande concentrazione e abnegazione in vista del Sassuolo. Nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato soprattutto di cosa ha provato una volta approdato in granata: "Mi sono venuti i brividi: è stato bellissimo vedere tutti questi tifosi al primo allenamento, erano quasi 2000. Anche da questo si capisce che c'è fame di calcio a Torino ed è uno stimolo per necessario". La compattezza dell'ambiente può essere un trampolino di lancio per il club: "Siamo un corpo unico, voglio creare quella sinergia con la tifoseria. Fare qualcosa di importante per una piazza che merita molto. Col Sassuolo sarà una partita non semplice, erano in un buon periodo di forma prima della sosta". Proprio contro i neroverdi il Torino cerca punti pesanti per rincorrere il sogno europeo. La gara, però, nasconde molto insidie. Non a casa Mazzarri teme gli emiliani ed è consapevole che servirà un super Torino per portare a casa una vittoria: "C'è da fare molta attenzione. Col Bologna il calo di tensione che abbiamo avuto per tre minuti a inizio secondo tempo lo stavamo per pagare caro con il calcio di rigore. Ho lavorato su questo aspetto. Ormai il calcio non permette di staccare la spina mai".

WALTER MAZZARRI E IL PUNTO SUL CALCIOMERCATO DEL TORINO

Sul mercato Walter Mazzarri si chiama fuori. Con la stampa preferisce non parlarne, anche perchè ad occuparsene è la società: "Io posso dare solo qualche indicazione - chiarisce il tecnico dei granata - ma le domande dovete farle alla società. Non sono la persona a cui chiedere certe cose perché io penso solo a far rendere al massimo ciò che ho". Di sicuro, Mazzarri conta molto sui gol di Belotti per far volare il Torino: "Ho parlato molto con lui: segue gli allenamenti, anche quando non può partecipare. Per noi è fondamentale e sta seguendo alla perfezione il programma di recupero". Non solo Belotti nei pensieri del mister, Mazzarri si affida ai recuperi di Ansaldi e Niang, due elementi che a suo dire potrebbero fare la differenza in campionato: "Ansaldi è recuperato, sta bene. Niang ha soltanto bisogno di continuità".

