Milan Sassuolo Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Milan Sassuolo Primavera, info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Il secondo anticipo del sedicesimo turno del campionato, in programma alle 13:00

Scamacca, attaccante Sassuolo - LaPresse

Il Milan di Alessandro Lupi, torna in campo oggi pomeriggio, dalle ore 13:00, per ospitare i pari età del Sassuolo Primavera, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di categoria. Dopo la sconfitta dello scorso turno, quindi, la compagine meneghina è alla ricerca del primo successo del 2018 per riprendere la corsa verso la vetta della classifica. Sassuolo che proverà invece a migliore una situazione non proprio rosea, anche se fare punti a Milano sarà tutt’altro che semplice. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta streaming video e tv, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MILAN SASSUOLO

Tutti gli amanti del campionato Primavera, nonché i tifosi della squadra giovani di Milan e Sassuolo, potranno seguire l’incontro in oggetto in diretta tv e in forma gratuita. Sportitalia si è infatti assicurata i diritti per la partita del Centro Vismara, che trasmetterà in chiaro a partire dalle ore 13:00 di oggi. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche comodamente attraverso il vostro telefono, o eventualmente sul computer o lo smartphone: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming del canale sportivo.

IL CONTESTO

Il Milan ospiterà il Sassuolo al Centro Vismara dalle ore 13:00 di oggi, cercando, come detto sopra, la prima vittoria di questo 2018. Il club allenato da Lupi ha un po’ frenato la propria ascesa dopo l’addio di Gattuso, e attualmente si trova al sesto posto assoluto in classifica, a quota 23 punti, con sette vittorie, due pareggi e ben sei capitolazioni. Milan che non vince da più di un mese, e precisamente dal successo interno per due reti a uno dello scorso 8 dicembre contro il Torino. Dopo i tre punti con i Granata è arrivato il buon pareggio per uno a uno con la Fiorentina, ma anche le due sconfitte contro l’Udinese per due a zero, e l’Hellas Verona per una rete a zero. Bruciante in particolare quest’ultima capitolazione, visto che i veneti sono al decimo posto, a quota 18 punti. Sassuolo che si trova invece in 13esima posizione, a quota 15 lunghezze, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Emiliani che vengono dalla capitolazione contro la Fiorentina per due a zero, ultima di sei sconfitte consecutive, un filotto negativo iniziato il 25 novembre 2017 contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Il Milan cerca la prima vittoria di questo 2018, e dovrà farlo senza il centrocampista centrale Torrasi, out fino a fine mese per un problema al ginocchio. Lupi dovrebbe schierare i suoi con un 4-4-2, dove Guarnone figurerà come al solito fra i pali, a ridosso di una difesa formata da Bellodi schierato nel ruolo di terzino di destra, Gabbia sulla fascia mancina, e in mezzo i due centrali Llamas e Negri. A centrocampo avremo invece El Hilali e Murati schierati sulla linea mediana, con Capanni e Pobega che avranno il compito di allargare il gioco sulle due fasce. Infine l’attacco, dove il capocannoniere dei rossoneri, Forte, farà coppia con il portoghese Tiago Dias. Un’assenza anche in casa Sassuolo, e precisamente il mediano Andrea Ghion, che si è infortunato al Menisco e che ne avrà almeno per un altro paio di settimane. Neroverdi in campo con un 4-3-3 dove Cappa, Scamacca e Pierini saranno i tre titolari dell’attacco, mentre a centrocampo vedremo Marini con le chiavi del gioco, e Ahmetaj e Frattesi sui due interni. In difesa, Rossini e Ferrini coppia di centrali, con Piacentini e Celia come terzini. Infine, in porta, il numero 1 Satalino.

© Riproduzione Riservata.