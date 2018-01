Monchi, parla il Ds della Roma/ "Calciomercato? Non smobilitiamo! E non stiamo dormendo..."

Monchi, sul calciomercato Roma parla il ds: non smobilitiamo! Il dirigente smentisce i timori dei tifosi sulle partenze di big come Dzeko e Nainggolan e aggiunge "non stiamo dormendo..."

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Monchi, ds della Roma (LaPresse)

La Roma non smobilita, parola di Monchi. La formazione giallorossa domani sera giocherà in casa dell’Inter una partita molto importante fra due squadre che condividono lo stesso obiettivo, cioè la qualificazione alla prossima Champions League. Eppure è difficile pensare al campo per i tifosi, mentre la Roma sembra essere in piena ‘bufera calciomercato’, con il rischio concreto che almeno due fra Edin Dzeko, Radja Nainggolan ed Emerson Palmieri possano lasciare la Roma entro la fine del mese. I tifosi sono giustamente preoccupati dalle tante voci per le cessioni che sembrano imminenti, in particolare di due big come l’attaccante bosniaco e il centrocampista belga, dunque Monchi è intervenuto per fare chiarezza. Il direttore sportivo spagnolo della Roma ha voluto parlare prima della conferenza stampa del mister Eusebio Di Francesco per dire la sua sulla situazione attuale dei giallorossi. Monchi è stato molto chiaro, fin dal colorito preambolo: “Volevo parlare in spagnolo perché voglio che il messaggio arrivi chiarissimo. Ma voglio anche che i miei tifosi lo capiscano e quindi parlerò in italiano. Tolgo poco tempo al mister, alla vigilia di una partita così, ma siamo costretti a fare chiarezza. Da troppi giorni la Roma è descritta come una squadra in smobilitazione. Ho letto addirittura che stiamo cedendo giocatori a loro insaputa. E’ una descrizione dei fatti distante dalla realtà”.

MONCHI CHIARISCE: LA ROMA NON SMOBILITA

La Roma dunque non ha intenzione di smantellare la squadra, anche se naturalmente nemmeno Monchi può negare che siano in corso alcune importanti trattative: “Non è una colpa avere giocatori forti che interessano a tanti club. Se arrivano offerte importanti è mio dovere come ds valutarle, come gli altri ds valutano quelle che faccio io. È la stessa cosa che ho fatto a Siviglia e fortunatamente ha avuto risultati. Anche qui sono in condizione di prendere tutte le decisioni che ritengo giuste per il club. Sono convinto al 100% di aver fatto il triplo delle telefonate per comprare giocatori di quelle che ho ricevuto”. Insomma, la Roma non ha urgenza di vendere ad ogni costo per fare cassa e non ci sarebbe rischio di un ridimensionamento. Monchi conclude così la propria spiegazione: “Una volta per tutte, la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, rinforzare la squadra. Un direttore sportivo è sempre contento quando i nomi dei giocatori che seguiamo non escono sui giornali, ma non pensate che stiamo dormendo“. Basterà tutto questo a rassicurare il sempre frizzante ambiente che circonda la Roma?

© Riproduzione Riservata.