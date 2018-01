Novara Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Carpi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dello stadio Piola, valida per la ventidesima giornata della Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Novara Carpi, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Novara Carpi sarà diretta dal signor La Penna: alle ore 15:00 di sabato 20 gennaio lo stadio Silvio Piola ospita la partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Archiviata la tradizionale sosta invernale, il torneo cadetto si ripresenta agli appassionati e questa partita mette di fronte due squadre che hanno obiettivi diversi, almeno per il momento. Il Novara deve lottare per salvarsi: ha appena una lunghezza di vantaggio sulla zona playout e non può permettersi di elevare le proprie ambizioni, perchè l’ottavo posto che qualificherebbe ai playoff dista 6 punti. Ne ha uno da recuperare su questa quota il Carpi, che tra alti e bassi sta comunque disputando un campionato di buon livello ma sa di poter fare il salto di qualità definitivo che gli permetta, ancora una volta, di presentarsi agli spareggi per la promozione e magari fare strada come era successo un anno fa. Il fattore campo è un vantaggio per il Novara, che deve provare a sfruttarlo per prendersi tre punti importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Carpi, come tutte le partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv satellitare: nel caso specifico l’appuntamento è su Sky Calcio 6 (codice d’acquisto 411347) e in assenza di un televisore sarà possibile avvalersi del servizio Sky Go, per assistere alla partita in diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Difficile valutare le due squadre in termini assoluti: il Novara a ottobre aveva messo in fila tre vittorie permettendosi di battere Frosinone e Palermo (con 2-0 al Barbera) e ancora a fine novembre è andato a vincere a Venezia. Peccato che da quel giorno abbia ottenuto tre pareggi e due sconfitte, e che il 3-1 del Penzo sia rimasta l’unica affermazione in un periodo di 11 partite, con le quali il girone di andata si è concluso con segno decisamente negativo. Serve insomma una sterzata per riprendere la marcia verso la salvezza, ma l’ultima vittoria al Piola è datata 8 ottobre e da allora il Novara ha pareggiato tre volte con tre sconfitte. Il Carpi non perde da tre partite; dopo lo 0-5 di Perugia, che ha segnato il punto più basso della stagione, ha vinto due partite pareggiandone tre, e ha perso a Empoli (risultato che ci sta). In generale non è sicuramente un brutto andamento, ma il problema è che gli emiliani hanno abituato troppo bene i loro tifosi: promozione diretta nel 2015 e playoff giocati lo scorso anno, abbastanza per pensare che in questa stagione si possa ripetere la corsa. Eppure il campo sta dicendo che non sarà così semplice.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CARPI

Aver perso Alessio Da Cruz sul calciomercato invernale è sicuramente pesante; per questa partita sarebbe comunque stato squalificato, ma in generale il Novara dovrò ora affidarsi ad altri giocatori. Gianluca Sansone e Di Mariano si contendono una maglia da titolare sulla trequarti, al fianco di Chajia e alle spalle di Riccardo Maniero che è favorito su Macheda per il ruolo di prima punta; a centrocampo Moscati e Orlandi dovrebbero agire in mezzo, con Dickmann e Calderoni che opereranno sugli esterni (a sinistra ha salutato Armeno, finito a Reggio Calabria). Difesa con Del Fabro che potrebbe aver trovato continuità e si candida a giocare ancora, insieme a Troest e Golubovic a protezione del portiere Montipò. Due colpi per il Carpi in entrata: Calapai e Melchiorri dovrebbero già essere titolari, il primo sulla corsia destra di centrocampo e il secondo al fianco di Mbakogu in attacco, con Nzola che andrebbe in panchina. In porta ci sarà Colombi; linea di difesa con Ligi e Capela a proteggere il fianco a Brosco, a sinistra dovrebbe agire Pasciuti con Malick Mbaye a fare il playmaker centrale, supportato dalle due mezzali che dovrebbero essere Hraiech e Verna. Concas potrebbe essere utilizzato qualora Antonio Calabro decida di avere un atteggiamento più offensivo, ovviamente attenzione anche a Malcore.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronosticare il risultato di Novara Carpi è difficile: si tratta di una delle partite più equilibrate in questa giornata di Serie B. L’agenzia di scommesse Snai assegna il favore delle previsioni ai padroni di casa, con una quota sul segno 1 che ha un valore di 2,15. Più alta quindi la quota che identifica la vittoria del Carpi (segno 2): vale 3,65 volte la somma giocata, mentre per l’eventualità del pareggio (dovrete giocare il segno X) il vostro guadagno sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

