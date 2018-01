Perugia Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Perugia Entella, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Perugia Entella, allo stadio Renato Curi, è diretta dall’arbitro Illuzzi e, in programma sabato 20 gennaio alle ore 15:00, segna il ritorno in campo delle due squadre dopo la sosta invernale. La ventiduesima giornata della Serie B 2017-2018 presenta una partita delicatissima in chiave salvezza: sia il Perugia che la Virtus Entella hanno 24 punti in classifica - insieme al Novara - e si trovano solo a +1 sulla zona dei playout. Entrambe dunque vanno a caccia di punti importantissimi per la permanenza in cadetteria; le ambizioni di inizio stagione erano altre e il Perugia era anche partito benissimo, salvo poi crollare e ritrovarsi coinvolto in una lotta che poco compete alla rosa. Il Grifone ha cambiato allenatore nel corso dell’anno e così ha fatto l’Entella; segno che la situazione stava decisamente peggiorando, ma la pausa potrebbe aver fatto ritrovare l’orgoglio perduto e oggi sarà importante provare a vincere per allontanare la zona calda e rilanciarsi eventualmente verso i playoff, aspirazione delle due squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Entella è un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: il canale sul quale viene trasmessa la partita del Curi è Sky Calcio 5 (codice d’acquisto 411416) e ovviamente ci sarà come sempre la possibilità di seguire le immagini anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Per il Perugia la vittoria manca da quattro giornate (2 i punti conquistati) e ce ne sono state appena due in 15 partite: un crollo inspiegabile, fatto anche di cinque sconfitte consecutive, dopo un avvio da 13 punti in sei giornate con tanto di primo posto in classifica. Non è la prima volta che succede in questi anni; è come se gli umbri non riuscissero mai a confermare sul campo il valore della loro rosa, bloccandosi sul più bello. Per due volte la squadra ha giocato i playoff, ma oggi rischia addirittura di retrocedere; al Curi ha vinto la metà delle partite ma ha anche perso le ultime due, e non riesce più a far valere il fattore campo come succedeva all’inizio della stagione (tre vittorie consecutive). Per la Virtus Entella la situazione non è migliore: due vittorie nelle ultime 13, ma se non altro i liguri sono tornati a festeggiare i tre punti appena prima della sosta battendo il Novara, hanno vinto due volte nelle ultime cinque e da fine ottobre hanno limitato a due le sconfitte (consecutive), continuando a muovere la classifica. Sta di fatto che i punti sono gli stessi per entrambi; partita da ex per Roberto Breda, che l’anno scorso ha guidato l’Entella fino a tre giornate dal termine quando ha perso la possibilità di giocare i playoff.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ENTELLA

Il Perugia si è mosso sul calciomercato invernale: Germoni e Dellafiore potrebbero essere titolari già oggi, il primo come terzino sinistro (al posto di Pajac) e il secondo al centro della difesa, sostituendo uno tra Monaco e Volta. A destra dovrebbe comunque operare Zanon, e il resto della squadra dovrebbe rimanere invariato: Colombatto può tornare a giocare al centro della mediana con Buonaiuto e Raffaele Bianco schierati da mezzali (l’argentino se la gioca con Brighi), a operare da trequartista potrebbe essere lo stesso Buonaiuto oppure Terrani, come si era già visto contro l’Empoli. In attacco la certezza è rappresentata da Di Carmine (12 gol): al suo fianco uno tra Han Kwang-Song (sul quale c’è la Juventus) e Cerri. L’Entella si presenta al Curi senza Eramo e De Luca, squalificati; tornano già utili i nuovi arrivati Acampora, che si posizionerebbe al centro della linea mediana (è in ballottaggio con Ardizzone e Palermo ma ha caratteristiche che ben si sposano con i compiti di regia), e Leonardo Gatto che coprirebbe il ruolo di esterno sinistro nel tridente. Per il resto Alfredo Aglietti dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Novara: davanti a Paroni una linea con Benedetti e Pellizzer centrali e il supporto di Belli e Brivio sulle corsie laterali, Crimi e Di Paola in qualità di interni di centrocampo e La Mantia che sarebbe la prima punta. A destra se la giocano in tre: Dany Mota potrebbe avere la meglio su Aramu e Davide Diaw.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicata e sostanzialmente aperta a qualunque risultato; secondo l’agenzia di scommesse Snai a essere favorito è comunque il Perugia, ed è anche un divario piuttosto importante quello fissato. La quota sul segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, vale infatti 1,85 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Virtus Entella arriva a 4,50. Dovrete giocare il segno X qualora crediate che la partita del Curi finirà con un risultato di parità: il vostro guadagno sarebbe di 3,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.