Pesaro Casalmaggiore/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 16^ giornata)

Diretta Pesaro Casalmaggiore, info streaming video e tv. Nuovo banco di prova rischioso per le rosanero sempre più in crisi anche in quesa parte della stagione di Serie A1.

20 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Pesaro Casalmaggiore (LaPresse)

Pesaro-Casalmaggiore, diretta da Andrea Bellini e Fabrizio Saltalippi, è la partita di volley femminile attesa oggi sabato 20 gennaio 2018 alle ore 20.30 e valida nella 16^ giornata del campionato di Serie A1. Gustoso anticipo per la quinta giornata del giorno di ritorno ella massima serie femminile, che vede in campo al Padiglione U di Pesaro due formazioni che per alterne fortune si trovano nella seconda metà della graduatoria generale e pure appaiate. La squadra di Matteo Bertini infatti al momento vanta appena la settima piazza della classifica con 22 punti mentre le rosanero rientrano appena in zona play off ma registrano ben 8 punti di distacco alle padrone di casa questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita di volley tra Pesaro e Casalmaggiore, attesa oggi alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv e sulla tv di stato, e per la precisione al canale Raisport +, da tempo canale di riferimento per tutti gli appassionati (numero 57 del telecomando del digitale terrestre). Garantita anche la diretta streaming video dell’incontro tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI PESARO

Pur scontando la nomea di neopromossa, Pesaro sta davvero realizzando una bella stagione che potrebbe pure concludersi con un posto nei play off scudetto. Particolarmente importante poi il bilancio raccolto in occasione dei match casalinghi per la formazione di Matteo Bertini: le pesaresi di fronte a pubblico amico hanno ottenuto ben 4 delle 7 vittorie totali raccolte finora. Ecco perchè la sfida di ogni non si annuncia poi così scontata a favore delle cremonesi che pure registrano un palmares molto più significativo a confronto. Da non sottovalutare poi la voglia di riscatto delle pesaresi di ritorno dalla sconfitta patita per 3-0 da Modena nella precedente trasferta di campionato.

QUI CASALMAGGIORE

Continua il difficile percorso di Casalmaggiore in quesa stagione 2018 della Serie A1, di volley. Se fino a pochi anni fa le rosanero erano al top del continente (vittoria in Champions League nel 2016) , ora la squadra della Pomì registra appena 14 punti ottenuti alla vigilia di questo 16^ turno di campionato e solo tre vittorie a bottino. Il cambio di panchina vissuto a inizio del mese di novembre (Lucchi al posto di Abbondanza) pare non aver ancora sortito gli affetti sperati visto che negli ultimi 5 incontri affrontati nella Serie A1 sono state ben 4 le sconfitte e Casalmaggiore arriva in campo dopo i KO di fila contro Bergamo e Monza. Dato tale stato di forma, la partita di oggi contro le pesaresi si annuncia davvero difficile per la squadra cremonese.

