Piacenza Olbia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Piacenza Olbia info streaming video e tv: sardi lanciati, emiliani in crisi. Probabili formazioni, orario e risultato live (Serie C, 21^ giornata)

20 gennaio 2018 Fabio Belli

Il Piacenza ospiterà l'Olbia (foto LaPresse)

Piacenza-Olbia, diretta dal signor Paterna di Teramo, sabato 20 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle partite della ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Piacenza e Olbia ripartono nel loro campionato da posizioni di classifica opposte nel girone A di Serie C. I sardi hanno vissuto una prima metà della stagione da rivelazione del campionato, assestandosi al quinto posto in compagnia del Monza a quota trenta punti. Prima della sosta, una vittoria importante contro il Gavorrano che ha riscattato il ko di Pisa e permesso ai sardi di alimentare le loro ambizioni play off. Ha chiuso il 2017 con due sconfitte consecutive invece il Piacenza, caduto a Cuneo di misura dopo aver perso, sempre di misura, in casa contro il Monza. Gli emiliani non vincono in campionato da quattro partite e ripartono con due soli punti di vantaggio sui cugini della Pro Piacenza, quartultimi e al limite della zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Va ricordato che la partita Piacenza-Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIACENZA-OLBIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Garilli di Piacenza. Padroni di casa in campo con Fumagalli tra i pali, Mora impiegato come terzino destro e Masciangelo impiegato come terzino sinistro, mentre Pergreffi e Silva saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Segre, Della Latta e Scaccabarozzi, in attacco il tridente offensivo sarà formato da Romero, Franchi e Corazza. Olbia in campo invece con Aresti in porta, Pinna e Cotali laterali difensivi rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra e Dametto e Iotti difensori centrali. Murgia, Pennington e Muroni giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Piredda sarà il trequartista alle spalle di Ogunseye e Ragatzu, che hanno chiuso il loro 2017 con una doppietta a testa contro il Gavorrano.

I PRECEDENTI

Il match d’andata tra Olbia e Piacenza è finito sull’uno a uno, con reti di Morosini su rigore per gli emiliani e di Ragatzu, sempre dal dischetto, per i sardi. L’anno scorso il match a Piacenza, il 2 ottobre 2016, è stato vinto per due a uno dai biancorossi con reti di Matteassi e Razzitti, con l’Olbia capace solo di accorciare le distanze nel recupero con una rete di Cossu.

© Riproduzione Riservata.