Pordenone Fano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Pordenone Fano, info streaming video e tv. Ramarri in campo per riscattare gli ultimi risultati negativi trovati nel girone B contro il fanalino di coda bianconero.

20 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Pordenone Fano (LaPresse)

Pordenone-Fano, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale, è la partita in programma oggi sabato 20 gennaio 2018 alle ore 16.30 e valida nella 22^ giornata del girone B della Serie C. Dopo la pausa invernale il calcio della terza serie italiana torna protagonista e pure i ramarri che puntano a questo match casalingo per rilanciarsi in questa seconda parte della stagione. Dopo un inizio più che brillante, i neroverdi hanno accusato il colpo e ora vantano appena la nona piazza in graduatoria con solo 25 punti e un solo successo ottenuto negli ultimi 5 match disputati. L’obiettivo rimane alla portata di mano per la squadra di Leonardo Colucci dato che di fronte avrà le acqueo del Fano, che registra l’ultima posizione per il girone B con solo 14 punti a bilancio e ben 11 lunghezze da recuperare proprio contro il Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ricordiamo che il match tra Pordenone e Fano, atteso alle ore 16.30, sarà visibile in diretta streaming video sul sito ElevenSport, che ha acquisito i diritti della maggior parte dei match di serie C. C'è la possibilità di fare un abbonamento, ma anche di poter acquistare la singola partita. Non è invece prevista una diretta tv per questa partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante si sia registrato un grande via vai in casa del Pordenone in questa sessione di calciomercato, Colucci non dovrebbe rinunciare al solito albero di natale per disegnare le probabili formazioni in vista del match contro i bianconeri. Ecco quindi che Perilli sarà fedele tra i pali con Bassoli e Stefani che faranno la coppia centrale in difesa, mentre De Agostini e Parodi si giocano la maglia sulle corsie con Nunzella e Formiconi. Per la mediana invece Burrai dovrebbe essere in cabina di regia con Misuraca e Danza al suo fianco. Sono invece attese novità davanti: Berrettoni, Ciurria e Magnaghi rimangono la prima scelta dello stesso Colucci ma dalla panchina hanno vogli di mettersi in mostra i nuovi acquisti del club Nocciolini, Cicerelli e Bombagi.

Per la probabile formazione del Fano invece Brevi dovrà far conto sul 3-5-2 oltre che sui nuovi innesti che arrivano dal mercato Nobili e Magli: possibile spazio per loro magari nella ripresa per farsi conoscere dal proprio pubblico. In ogni caso nell’11 iniziale dovremmo vedere in porta Thiam con Soprano, Sosa e Gattari attesi titolari in difesa. Qualche movimento in più è atteso però nel centrocampo dove per forza di cose non ci sarà Lazzari perchè colpito da squalifica. Al centro del reparto dovremo vedere Mawuli con Filippini e Torelli al suo fianco: sulle fasce Fautario e uno tra Lanini e Schiavini dovrebbero entrare in campo subito. In attacco pare confermato Germinale punto di riferimento delle aquile: con lui Fioretti e Rolfini si giocano l’altro slot.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè il Pordenone non stia vivendo un grande momento, complice il fattore campo, rimane il favorito del pronostico alla vigilia di questo turno del Girone B. Per il portale di scommesse snai vediamo infatti che nell’1x2 la vittoria dei ramarri è stata data a 1.65, contro il 5.00 fissato per il successo del Fano, con il pareggio quotato invece a 3.35.

