Probabili formazioni/ Atalanta Napoli: diretta tv, orario, notizie live (Serie A 21^ giornata)

Probabili formazioni Atalanta Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo nella ventunesima giornata della Serie A

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Atalanta Napoli, che si gioca domenica 21 gennaio alle ore 12:30, rappresenta il primo match nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: il torneo ha già vissuto l’inizio del ritorno ma subito dopo ha avuto una settimana di sosta, nella quale le società hanno prevalentemente operato in sede di mercato. La capolista Napoli entra nella parte decisiva della stagione: se vuole vincere lo scudetto deve provare ad allungare adesso, sfruttando l’assenza delle coppe. Non sarà affatto semplice: l’Atalanta infatti è la bestia nera di Maurizio Sarri, lo ha dimostrato lo scorso anno vincendo due volte e poi anche recentemente, con il colpo al San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Napoli viene trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: dunque i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 sul satellite, Premium Sport e Premium Sport HD sul digitale terrestre. In entrambi i casi si potrà assistere alla partita in diretta streaming video grazie alla rispettiva applicazione, Sky Go e Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

I DUBBI DI GASPERINI

La squalifica di De Roon apre qualche dubbio in casa Atalanta: chi sarà a sostituire l’olandese al centro della mediana? La soluzione più probabile riguarda ovviamente Cristante: l’ex Milan dunque affiancherebbe Freuler nel settore nevralgico del campo, ma a questo punto farebbe qualche passo indietro rispetto al ruolo di trequartista che Gasperini gli ha cucito addosso in questa stagione. Ruolo che sarebbe occupato da Ilicic: lo sloveno si posizionerebbe alle spalle di Petagna (che vince il ballottaggio con Cornelius) e Alejandro Gomez. Per il resto, la formazione della Dea dovrebbe essere invariata: in difesa comanda come sempre Caldara con la collaborazione di Rafa Toloi e Andrea Masiello (in porta gioca Berisha), sulle corsie laterali i favoriti restano Hateboer e Spinazzola. La partita di Coppa Italia contro la Juventus è ancora piuttosto lontana: il tecnico dell’Atalanta non dovrebbe operare turnover, ma qualche possibilità è comunque contemplata e in questo caso attenzione a Castagne, cresciuto molto nell’ultimo periodo.

LE SCELTE DI SARRI

In attesa di piazzare il colpo in attacco, Sarri ha ritrovato Milik e Ghoulam che hanno ricevuto l’ok medico per tornare ad allenarsi; ad ogni modo pensare di vederli anche solo in panchina domenica è improbabile. La formazione del Napoli ricalcherà allora quella delle ultime uscite: c’è il dubbio Hamsik, che non si è allenato per due giorni a causa dell’influenza. Nel caso lo slovacco dovesse dare forfait il suo posto sarebbe preso da Zielinski; dall’altra parte del campo agirà Allan, con Jorginho a fare da playmaker basso. Davanti restano titolari Callejon e Lorenzo Insigne, con Mertens da prima punta: eventualmente sarà solo dalla prossima giornata che arriverà il rinforzo per sopperire alla fatica degli esterni. In difesa Hysaj giocherà a destra perchè Mario Rui è arruolato per la corsia opposta, ovviamente non ci sono dubbi riguardanti la coppia centrale che sarà composta da Koulibaly e Raul Albiol. In porta Pepe Reina, che prima di lasciare il Napoli (potrebbe e dovrebbe farlo in estate) vuole vincere lo scudetto che era sfuggito due stagioni fa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 32 Haas, Rizzo, 88 Schmidt, 9 Cornelius, 20 Vido, 7 Orsolini

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: De Roon

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

