Probabili formazioni/ Cagliari Milan: diretta tv, orario, notizie live (Serie A 21^ giornata)

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Cagliari Milan, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Milan va in scena alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio: rappresenta il primo posticipo nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Alla Sardegna Arena le due squadre tornano dalla breve sosta invernale e si rituffano in un girone di ritorno che avevano già iniziato: il Milan lo aveva fatto battendo di misura il Crotone con il primo gol rossonero di Leonardo Bonucci, il Cagliari era caduto contro la Juventus lamentando un calcio di rigore non concesso - e che sembrava decisamente starci - e in generale giocando una buona partita. Ora per i rossoneri si apre la vera corsa verso un posto in Europa, mentre gli isolani vogliono chiudere quanto prima i conti con la salvezza, potendo sfruttare un margine utile costruito all’andata; vediamo quali sono dubbi e certezze che attraversano la mente dei due allenatori alla vigilia della partita, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Cagliari Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Milan viene trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: dunque i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 sul satellite, Premium Sport e Premium Sport HD per quanto riguarda il digitale terrestre. In entrambi i casi si potrà assistere alla partita in diretta streaming video grazie alla rispettiva applicazione, Sky Go e Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

I DUBBI DI DIEGO LOPEZ

Volto nuovo nel Cagliari: si tratta di Leandro Castan, arrivato in prestito dalla Roma. Il brasiliano è convocabile, ma difficilmente sarà mandato in campo dal primo minuto: Diego Lopez dovrebbe preferirgli i soliti giocatori del terzetto arretrato, con Pisacane che potrebbe avere la meglio su Andreolli e Romagna che come sempre si occuperà del centrodestra avendo in Ceppitelli il centrale di riferimento. In porta dovrebbe tornare Cragno, favorito su Rafael Andrade; ancora squalificato Joao Pedro, dunque il trequartista potrebbe essere a sorpresa Padoin perchè la soluzione che va per la maggiore è quella di avvalersi di Diego Farias come seconda punta in appoggio a Pavoletti. Barella invece sarà impiegato in mediana, giocando come centrale al fianco di Cigarini che si occuperà della cabina di regia; una linea che punta maggiormente sulla qualità e che potrebbe avere qualche problema in termini di interdizione. Anche per questo Diego Lopez dovrebbe confermare la soluzione Faragò sulla corsia destra, mentre a sinistra opererà Ionita. Non due laterali di ruolo, giocatori invece che potranno dare una buona mano in fase di ripiegamento.

GLI 11 DI GATTUSO

Le buone notizie riguardano Storari e Abate che possono essere riaggregati; qualche timida speranza per il terzino destro, che però resta sfavorito rispetto a Calabria. Il quale dovrebbe allora agire dal primo minuto nel suo ruolo, con Ricardo Rodriguez a sinistra; in mezzo ovviamente la coppia formata da Bonucci e Alessio Romagnoli, davanti a Gianluigi Donnarumma. A centrocampo Gennaro Gattuso deve ancora sciogliere il dubbio legato al playmaker: Lucas Biglia, già scelto per la partita contro il Crotone, va a caccia di un’altra maglia a scapito di Montolivo che ad ogni caso se la gioca. Sicuramente le due mezzali saranno Kessie e Bonaventura, anche perchè il Milan non ha troppe soluzioni in questa zona del campo a meno di mandare in campo Locatelli, che sembra effettivamente essere maggiormente utilizzato come interno. Nel tridente offensivo Kalinic e Cutrone sono in competizione per il ruolo di prima punta ed è difficile capire chi sarà ad avere la meglio; a sinistra Calhaonoglu è in competizione con Borini con la sensazione che possa farcela, a destra il titolare sarà Suso che ha recentemente dichiarato di voler restare al Milan allontanando così qualunque possibile voce di mercato.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): 28 Cragno; 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane; 16 Faragò, 8 Cigarini, 18 Barella, 21 Ionita; 20 Padoin; 30 Pavoletti, 17 Farias

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 3 Andreolli, 15 Castan, 2 Van der Wiel, 4 Dessena, 27 Deiola, 7 Cossu, 12 Miangue, 9 Giannetti, 25 Sau

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Joao Pedro

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 45 Zanellato, 11 Borini, 63 Cutrone, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, José Mauri

