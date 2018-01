Probabili formazioni/ Inter Roma: diretta tv, orario, notizie live (Serie A, 21^ giornata)

Probabili formazioni Inter Roma: diretta tv, orario, le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita fra due big in difficoltà (21^ giornata Serie A)

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazione Inter Roma (LaPresse)

Inter Roma sarà senza dubbio il pezzo forte della ventunesima giornata di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo domani sera alle ore 20.45 a San Siro per il big-match del turno che riapre il campionato dopo la pausa invernale ed è grandissima l’attesa per due squadre che fino a circa un mese fa sembravano perfettamente in grado di lottare per lo scudetto ma poi hanno avuto un evidente cedimento che adesso mette in dubbio anche la loro permanenza fra le prime quattro che a fine stagione conquisteranno un posto nella prossima Champions League: insomma, in ogni caso la posta in palio è sempre di quelle molto pesanti. Andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inter Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Roma sarà naturalmente visibile in diretta tv con ampia copertura su entrambe le piattaforme televisive che trasmettono la nostra Serie A. Sul satellite l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video, tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Focus innanzitutto sulla difesa: Ranocchia e D’Ambrosio andranno al massimo in panchina, ma Miranda è recuperato e dunque potrà giocare al fianco di Skriniar, senza contare che adesso è a disposizione anche Lisandro Lopez per completare il reparto dei centrali. I problemi dunque potrebbero esserci soprattutto sulle fasce: a destra Cancelo sembra essere ormai il titolare, più delicata la scelta del terzino sinistro, ruolo per il quale potrebbe essere favorito Santon. In mediana la certezza è Vecino, poi ecco il classico ballottaggio Gagliardini-Brozovic, che dovrebbe vedere l’italiano leggermente favorito. Sulla trequarti invece per il momento non dovrebbe cambiare nulla: ecco dunque Candreva a destra e Perisic a sinistra, con Borja Valero trequartista centrale alle spalle naturalmente di Icardi, l’unico giocatore dell’Inter andato a segno nelle ultime cinque giornate e naturalmente punto di riferimento dell’attacco nerazzurro.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco invece non ha grattacapi in difesa, semmai negli altri reparti. Andiamo però con ordine e dunque ricordiamo innanzitutto che davanti ad Alisson dovremmo vedere la coppia centrale Fazio-Manolas, con Florenzi terzino destro e Kolarov a sinistra, il migliore acquisto del mercato estivo giallorosso. Proprio il mercato (ma la sessione attualmente in corso) ha messo Nainggolan al centro dell’attenzione, creando un bel rebus a centrocampo, considerando poi che c’è pure un ballottaggio aperto fra De Rossi e Gonalons: l’unico centrocampista certo di una maglia da titolare sembra dunque essere Strootman, ma pure l’olandese dovrà fare un salto di qualità rispetto alle ultime, non esaltanti prestazioni. Quanto al tridente d’attacco, non ci possono essere dubbi su Dzeko come centravanti ed El Shaarawy che proverà a fare uno scherzo ai "cugini" nerazzurri, mentre Schick dovrebbe approfittare dei problemi fisici di Perotti per essere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Dalbert, Nagatomo, Ranocchia, D’Ambrosio, Joao Mario, Brozovic, Karamoh, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Schick. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Bruno Peres, Emerson, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under, Perotti, Defrel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp.

© Riproduzione Riservata.