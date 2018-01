Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (22^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori in vista dei match della 22^ giornata della cadetteria. Quali i dubbi di Boscaglia tornato sulla panchina del Brescia?.

20 gennaio 2018 Michela Colombo

Jallow, in maglia del Cesena - Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Dopo una lunga pausa, il campionato della Serie B torna in campo e lo fa pure nel pieno della finestra di calciomercato, dove sono stati tanti gli affari che hanno visti protagonisti i club della cadetteria. Alla vigilia della 22^ giornata della Serie B tocca ora vedere quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le partite in programma il 20 e il 21 gennaio: tocca però prima scoprire che cosa ci riserverà il calendario ufficiale. Il programma del turno appare molto lineare con ben 10 incontri previsti per sabato 20 gennaio e un solo posticipo domenicale. Come al solito la maggior parte degli incontri si concentreranno alle ore 15.00: a quell’ora ecco Ascoli-Cittadella, Cremonese-Parma, Empoli-Ternana, Foggia-Pescara, Frosinone-Pro Vercelli, Novara-Carpi, Perugia-Entella e Salernitana-Venezia. Atteso alle ore 18.00 il fischio d’inizio di Spezia-Palermo mentre alle ore 20.30 si accenderà la partita Cesena-Bari: il posticipo domenica sarà la partita Brescia-Avellino, atteso alle ore 15.00. Diamo quindi uno sguardo alle probabili formazioni attese per la 22^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Cosmi non dovrebbe rinunciare al solito 3-5-2 che porterebbe in attacco Varela e magari qualche volto nuovo arrivato posto di Perez volato al Cosenza: Lopes comunque rimane in pole positivo ma Ganz e Monachello scalpitano dalla panchina. Per il Cittadella ecco confermato il 4-3-1-2, con Chiaretti sulla trequarti a supporto di Litteri e Kouamè in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PARMA

Tesser non dovrebbe fare a meno del solito 4-3-3 che a centrocampo vedrebbe come titolari Pesce in cabina di regia e Croce e Cavion a supporto. I ducali invece dovrebbero puntare su un modulo speculare che vedrebbe in attacco il tridente composto da Baraye, Di Gaudio e Insigne, benchè il nuovo arrivo Da Cruz potrebbe più avanti portare a un cambionelle preferenze del tecnico (l'ex Novara non sarà subito disponibile perchè squalificato).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TERNANA

Per la squadra toscana anche in questa 22^ giornata di campionato appare scontata la scelta del 4-3-1-2 con Donnarumma e Caputo bomber titolari, mentre Zajc farà da trequartista. Per la compagine umbra invece ci attendiamo un 4-2-3-1 che vedrà in difesa di fronte a Plizzari il quartetto composto da Ferretti, Marino, Vitello e Zanon.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PESCARA.

Zeman torna a Foggia con tutta l’intenzione di vincere: ecco quindi che vedremo il Pescara in campo con il 4-3-3 e il tridente d’attacco formato da Mancuso, Pettinari e Capone. La squadra dei satanelli risponderà con un 3-5-2 che vedrà in difesa di fronte a Tarolli, il terzetto composto da Marinelli, Camporese e Coletti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PRO VERCELLI

Longo per il primo match dopo la pausa punterà sul 4-3-1-2 che vedrà in attacco Ciofani e Dionisi con Ciano come al solito atteso sulla trequarti. Risponderanno i piemontesi con il un classico 4-3-3 con Bruno e Bergamelli al centro del reparto difensivo (Legati è volato alla Feralpisalò) e il duo Germano-Mammarella attesi sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CARPI

Corini farà riferimento al solito 3-4-3 per questo incontro casalingo della 22^ giornata di campionato: a centrocampo ecco un ampio reparto con Moscati e Ronaldo al centro e Dickmann e Calderoni a guardia dei corridoi. Il Carpi invece si affiderà al consolidato 3-5-2 con Malcore e Nzola titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ENTELLA

Sarà il solito 4-4-2 il modulo scelto per la probabile formazione dei grifoni: in attacco quindi Cerri e Di Carmine rimangono le prime ipotesi per la maglia titolare. I liguri risponderanno con il 4-3-3 che invece vedrà Iacobucci tra i pali e il duo Pellizzier-Ceccarelli in difesa, con Belli e Brivio attesi sulle corsie esterne.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

I granata di Colantuono dovrebbero optare ancora per il 4-3-3 con al centro del campo il terzetto composto da Della Rocca, Signorelli e Ricci. I veneti di Inzaghi hanno ovviamente fame di vittorie e opteranno quindi su un attacco consolidato a due punte, dove Rigoni sarà titolare e dove il nuovo arrivato Firenze potrebbe subito mettersi in mostra.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PALERMO

Gallo non dovrebbe fare a meno del 4-3-1-2 per questo match casalingo: in avanti ecco quindi che non dovrebbero mancare Granoche e Marilungo, supportati sulla trequarti da Mastinu. I rosanero risponderanno con un più coperto 3-5-1-1 dove ancora una volta saranno Traijkovski e La Gumina a trascinare la squadra siciliana.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA BARI

Per la sfida della 22^ giornata della Serie B Castori potrebbe far conto di nuovo del 4-4-2 che vedrebbe in avanti Jallow e Cacia, duo ben collaudato. I galletti invece scenderanno in campo con il 4-3-3 e in attacco un tridente formato da Nenè prima punta, con Improta e Galano a supporto del brasiliano classe 1983.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA AVELLINO

Per la prima di Boscaglia, tornato alla panchina del Brescia, è probabile anche una conferma della difesa a tre: qui le maglie daranno affidate a Meccariello, Gastaldello e Coppolaro. La formazione irpina invece non dovrebbe rinunciare al 4-4-2 con Ascencio e Ardemagni bomber titolari per Novellino.

