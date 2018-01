Pronostici Serie B/ Le quote per le scommesse sulle partite (22a giornata 2017-2018)

Pronostici Serie B, le quote per le scommesse sulle partite (22a giornata 2017-2018). Torna il campionato cadetto e tornano anche i nostri consigli per tutti gli scommettitori

Il Palermo Calcio - LaPresse

E’ tempo di Serie B. Dopo la pausa per le vacanze di Natale, arrivata quest’anno in ritardo rispetto al solito, tornano in campo le squadre del campionato cadetto. Si giocherà nelle prossime ore la ventiduesima giornata, la prima del lunghissimo girone di ritorno. Tutte le squadre scenderanno in campo quest’oggi, ad eccezione del posticipo di domani pomeriggio: andiamo a vedere le nostre dritte per le scommesse sulle gare in questione.

I PRONOSTICI E LE SCOMMESSE PER LE PARTITE DELLA 22A GIORNATA

Partiamo quindi con i pronostici in vista di questo nuovo atteso turno di Serie B, iniziando dalla partita del Renato Curi di Perugia fra i padroni di casa omonimi e gli ospiti della Virtus Entella. Una gara davvero complessa, dal difficile pronostico, anche perché entrambe sono appaiate in classifica a quota 24, ed entrambe non stanno vivendo una stagione esaltante. Difficile puntare sul risultato esatto, meglio quindi provare un goal o un over 2.5. Spazio quindi al match fra la Salernitana e il Venezia di Pippo Inzaghi. Gara senza dubbio interessante, con i campani che vorranno fare risultato in casa, ma i veneti vogliono riavvicinarsi alla vetta dopo aver perso un po’ di terreno: il nostro consiglio è di provare sulla doppia chance 1X.

L’Empoli ospiterà la Ternana al Castellani dalle ore 15:00. Sfida che non dovrebbe regalare grosse sorprese visto che la compagine toscana è nettamente favorita, e difficilmente cederà in casa contro la terz’ultima in classifica: match da 1 fisso.

Attenzione invece a quello che succederà a Foggia, dove i pugliesi incontreranno il Pescara: una partita decisamente emozionante per il tecnico dei Delfini, Zeman, ex proprio dei rossoneri. Evitiamo anche in questo caso di puntare sul risultato esatto, meglio concentrarsi sull’over 2.5 o sul gol, visto che al Pino Zaccheria prevediamo montagne di reti.

Proseguiamo il nostro excursus sui pronostici di B, con la sfida di Frosinone fra i ciociari e la Pro Vercelli. Trattasi quasi di un testa coda, visto che i padroni di casa sono secondi assoluti in classifica, a quota 37, mentre i piemontesi chiudono la graduatoria cadetta con appena 18 punti.

L’unico risultato ammesso è quindi la vittoria della squadra allenata da Moreno Longo, 1 fisso anche in questo caso. Altra compagine piemontese impegnata per il ventiduesimo turno di Serie B, sarà il Novara, che giocherà al Piola contro il Carpi.

Emiliani più in forma rispetto alla squadra novarese, ed in piena corsa per un posto in zona playoff. La sensazione circolante è che i biancorossi possano fare il colpaccio: azzardiamo il 2 o eventualmente la doppia chance X2.

Fra i big match in programma per questa giornata, attenzione a quello che succederà a Cremona, dove la Cremonese ospiterà il Parma. Si tratta dell’incontro fra la sesta e la quinta in classifica, distanziate di un solo punto, 33 quelli dei Ducali, contro i 32 dei rosso-grigi. Il classico match aperto ad ogni risultato, ma se volete provare a vincere forte, puntate sul 2, il colpaccio parmense a Cremona.

Proseguiamo con Ascoli-Cittadella, altra sfida delle ore 15:00, e gara in cui i padovani dovrebbero vincere senza troppi patemi.

Più complessa invece Spezia-Palermo, con la capolista rosanero che potrebbe avere qualche problema nell’espugnare lo stadio dei liguri. Visto che entrambe hanno un’ottima difesa, (17 le reti subite dai siciliani, 20 quelle dello Spezia), vi consigliamo di puntare sull’Under 2.5, ovvero, che nel corso del match vengano segnate due o meno di due reti in totale. Attenzione anche all’opzione nogol, quindi, che una delle due squadre chiuda senza subire alcuna marcatura.

Cesena-Bari sarà il match di chiusura di questo sabato, ore 20:30, una gara in cui il 2 sembrerebbe quasi scontato vista la distanza in classifica fra le compagini in campo. Infine, il posticipo di domenica Brescia-Avellino, in programma alle 15:00 al Rigamonti: la nostra sensazione è che le Rondinelle possano battere gli irpini, superandoli quindi in classifica.

