Rafinha all'Inter/ Calciomercato news: visite mediche, domani in tribuna a San Siro

Rafinha all'Inter, calciomercato news: visite mediche per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, domani in tribuna a San Siro per vedere Inter Roma

20 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Rafinha (LaPresse)

Rafinha è ormai un giocatore dell’Inter: non ci sono naturalmente i tempi tecnici per vederlo in campo già domani sera, ma il centrocampista brasiliano ex Barcellona sarà comunque a San Siro per assistere a Inter Roma dalla tribuna e tifare per i suoi nuovi compagni di squadra, poi da lunedì comincerà ad allenarsi agli ordini di Luciano Spalletti e potremo dunque dire che l’avventura di Rafinha all’Inter sarà davvero iniziata. Nell’immediato le incognite sono legate soprattutto alle sue condizioni fisiche, dal momento che Rafinha è reduce da un grave infortunio e ha esordito nella stagione 2017-2018 proprio in settimana giocando qualche minuto nel derby di Coppa del Re contro l’Espanyol, che di fatto è stato dunque per Rafinha il commiato dal Barcellona: in precedenza, il brasiliano non vedeva il campo dallo scorso mese di aprile. Ecco perché saranno particolarmente importanti le visite mediche, che il giocatore sosterrà fra oggi e domani a Milano, primo atto della sua nuova avventura nerazzurra. Quanto al numero di maglia, Rafinha indossava il 12 a Barcellona, numero che nell’Inter è libero: lo sceglierà anche stavolta?

RAFINHA ALL’INTER: LE CIFRE DELL’AFFARE

Ricordiamo dunque le cifre dell’affare che ha portato Rafinha a Milano e che si è concretizzato nella giornata di ieri grazie a una netta accelerazione. Fino al 30 giugno si tratterà di un prestito gratuito, ottima notizia per le casse dell’Inter che deve rispettare il fair-play finanziario della Uefa, poi il diritto di riscatto è stato fissato a 35 milioni più 3 di bonus, che scatteranno se l’Inter raggiungerà la Champions League e in base anche al numero di presenze che Rafinha collezionerà in maglia nerazzurra da qui a maggio. Piero Ausilio è riuscito a portare a termine un’operazione non semplice, perché pure ieri il Barcellona aveva cercato di giocare al rialzo, prima di giungere all’accordo definitivo. Resta la cautela sulle reali condizioni fisiche, tuttavia Rafinha è giocatore che potrà essere prezioso per aumentare la qualità alle spalle di Mauro Icardi, che fu suo compagno di squadra nelle giovanili del Barcellona: sarà lui finalmente a coprire la casella del trequartista?

