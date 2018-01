Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (22^ giornata)

Risultati Serie B, 22^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score. Il campionato riparte dopo la sosta: si gioca la prima giornata del girone di ritorno, il Palermo è capolista

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 22^ giornata (Foto LaPresse)

Si torna a giocare in Serie B 2017-2018: archiviata la tradizionale sosta invernale, il campionato cadetto vive la sua ventiduesima giornata sabato 20 gennaio, quando andranno in scena dieci delle undici partite del turno (il posticipo è Brescia-Avellino, previsto invece domenica alle ore 15:00). Andiamo subito a vedere qual è il quadro delle partite in programma: si giocano alle ore 15:00 di oggi Ascoli-Cittadella, Cremonese-Parma, Foggia-Pescara, Frosinone-Pro Vercelli, Empoli-Ternana, Novara-Carpi, Perugia-Entella e Salernitana-Venezia. Alle ore 18:00 il primo posticipo è Spezia-Palermo, mentre alle ore 20:30 avremo Cesena-Bari.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (22^ GIORNATA)

LA SITUAZIONE

Da dove riparte il campionato di Serie B? Riparte innanzitutto dal Palermo capolista, con due punti di vantaggio sul Frosinone e, soprattutto, cinque su Empoli e Bari: i rosanero viaggiano ormai verso la promozione diretta con la sensazione che debbano soltanto gestire la situazione per vincere un campionato ampiamente alla portata. Il Frosinone ha trovato il ritmo giusto per ottenere il secondo viaggio in Serie A nelle ultime quattro stagioni, mentre alle spalle di questa coppia c’è tanta incertezza con continui cambi di scenario. L’Empoli e il Bari ci provano avendo trovato costanza, ma il Parma rinforzatosi sul calciomercato minaccia di essere piuttosto ostico e potrebbe fare ancora molto nella sua stagione; alle spalle dei ducali poi arrivano Cremonese e Cittadella che hanno tanta ambizione, anche se forse i primi due posti della classifica sono oltre la loro portata. Per i playoff invece se la giocano in tante: attualmente lo Spezia rappresenta il limite, ma Venezia e Carpi sono lì e attenzione al ritorno in grande stile del Pescara, una squadra che se dovesse trovare la definitiva quadratura avrebbe sicuramente i mezzi tecnici per entrare nelle prime otto della classe.

IN CODA

Andando invece a guardare cosa succede in coda, scopriamo come sempre la classifica corta: a oggi Ternana, Ascoli e Pro Vercelli sarebbero direttamente retrocesse in Serie C ma tutte e tre hanno ampie possibilità di salvarsi. Così anche Cesena e Foggia, che dovrebbero disputare il playout per rimanere in Serie B; sopra questa soglia troviamo il Brescia, che a dire il vero ha gli stessi punti dei satanelli, e poi tre squadre come Perugia, Novara e Virtus Entella. Le quali sembrano avere qualcosa in più della concorrenza, ma non lo hanno dimostrato se non sporadicamente e dunque si trovano in un momento particolarmente delicato. Rischia anche l’Avellino, così anche la Salernitana che in caso di sconfitta potrebbe essere agganciata in zona playout, dunque non può permettersi di tirare troppo la corda; lo stesso Pescara sa che con un paio di partite negative dovrebbe tornare a guardare dietro di sé, ma questo fa parte della normalità nel campionato di Serie B.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B, 22^ GIORNATA

Sabato 20 gennaio

Ore 15:00 Ascoli-Cittadella

Ore 15:00 Cremonese-Parma

Ore 15:00 Foggia-Pescara

Ore 15:00 Frosinone-Pro Vercelli

Ore 15:00 Empoli-Ternana

Ore 15:00 Novara-Carpi

Ore 15:00 Perugia-Entella

Ore 15:00 Salernitana-Venezia

Ore 18:00 Spezia-Palermo

Ore 20:30 Cesena-Bari

Domenica 21 gennaio

Ore 15:00 Brescia-Avellino

CLASSIFICA

Palermo 39

Frosinone 37

Empoli, Bari 34

Parma 33

Cremonese, Cittadella 32

Spezia 30

Venezia, Carpi 29

Pescara 28

Salernitana 26

Avellino 25

Perugia, Novara, Entella 24

Brescia, Cesena 23

Foggia 22

Ternana 21

Ascoli 20

Pro Vercelli 18

