Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, B, C (22^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Dopo la sosta torna il campionato della terza divisione: le partite di sabato 20 gennaio sono 11

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Il campionato di Serie C 2017-2018 sta finalmente per riaprire le sue porte: alcune delle squadre coinvolte non sono comunque state e hanno giocato gli ottavi della Coppa Italia, ma il torneo con i suoi tre gironi ha vissuto la sosta invernale e adesso si prepara a ripartire con quella che sarà la sua ventiduesima giornata. Tutti i gruppi sono impegnati sabato 20 gennaio: per il girone A si giocano Arzachena-Siena e Piacenza-Olbia, entrambe alle ore 14:30. Nel girone B tutto il programma con Gubbio-Mestre alle ore 14;30; AlbinoLeffe-Renate, Bassano-Santarcangelo, Feralpisalò-Sambenedettese, Fermana-Sudtirol, Pordenone-Fano e Teramo-Vicenza alle ore 16:30, poi Triestina-Ravenna alle ore 18:30. Il girone C gioca un anticipo: Siracusa-Rende, alle ore 20:30. RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE C

IL GIRONE A

Le due partite di questo girone coinvolgono una sola squadra di alta classifica: il Siena ha giocato una partita in meno rispetto al Livorno e lo insegue a -12, con gli stessi punti della Viterbese. Probabilmente la corsa alla promozione diretta si è interrotta per la Robur, che però continua a sperare in un crollo labronico e nel frattempo vuole mantenere salda la sua posizione in chiave playoff, per saltare il primo turno e avere poi un tabellone sulla carta più agevole. L’Olbia rimane quinta nonostante abbia perso due partite nelle ultime quattro, e deve confermarsi; Arzachena in caduta libera dopo l’ottimo avvio, il Piacenza non ha saputo dare seguito alla rimonta e oggi si trova solo a +2 sulla zona playout.

IL GIRONE B

Comanda il Padova, che è riuscito a prendersi margine utile sul Renate; il secondo posto virtuale potrebbe essere della Sambenedettese che al momento ha una partita in meno, e ha 3 lunghezze di vantaggio su Feralpisalò e Reggiana che stanno recuperando e provano a insidiare anche il primo posto. In calo invece l’AlbinoLeffe che non vince da cinque partite – con tre sconfitte; sempre piuttosto ondivago il Bassano che ha vinto le ultime due ma in precedenza continuava a perdere, e dunque non si è avvicinato alle primissime posizioni. Sta perdendo terreno anche il Pordenone, cui la grande corsa nella Coppa Italia dei “grandi” non ha fatto benissimo (due sconfitte consecutive), ma c’è una grande ammucchiata in quella zona della classifica e dunque le cose non sono ben definite. Di sicuro sembrano esserlo in coda, dove il Fano è ultimo con distacco; Santarcangelo, Vicenza, Teramo e Ravenna sono pericolanti, ma sui biancorossi veneti bisogna fare un discorso a parte.

IL GIRONE C

Si pensava difficile che il Siracusa potesse replicare lo scorso campionato, e invece ci sta riuscendo: i siciliani occupano il quarto posto e, pur staccati di 5 lunghezze dalla terza, restano in quota per prendersi una posizione ancora migliore nella griglia dei playoff, che salvo scossoni sono quasi certi di giocare. La grande sorpresa però è proprio il Rende, reduce da due vittorie consecutive: i calabresi sono clamorosamente al quinto posto in classifica (virtualmente sarebbe il sesto non contando i punti di penalizzazione del Matera) e dunque aspirano a giocare gli spareggi, che saranno alla portata se verrà confermato il trend di fine 2017, quando i biancorossi hanno vinto due partite consecutive e sono così riusciti a scalare le gerarchie del girone.

GIRONE A

Ore 14:30 Arzachena-Siena

Ore 14:30 Piacenza-Olbia

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 49

Siena, Viterbese 37

Pisa 36

Olbia, Monza 30

Giana Erminio 29

Carrarese 28

Arezzo (-2) 27

Pistoiese 26

Lucchese, Alessandria, Arzachena, Pontedera 24

Piacenza 23

Pro Piacenza 21

Cuneo 20

Gavorrano 13

Prato 11

GIRONE B

Ore 14:30 Gubbio-Mestre

Ore 16:30 AlbinoLeffe-Renate

Ore 16:30 Bassano-Santarcangelo

Ore 16:30 Feralpisalò-Sambenedettese

Ore 16:30 Fermana-Sudtirol

Ore 16:30 Pordenone-Fano

Ore 16:30 Teramo-Vicenza

Ore 18:30 Triestina-Ravenna

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 38

Renate 33

Sambenedettese 32

Feralpisalò, Reggiana 29

AlbinoLeffe 26

Triestina, Bassano, Pordenone, Sudtirol 25

Mestre 24

Fermana 23

Gubbio 22

Ravenna, Teramo, Vicenza 21

Santarcangelo (-1) 19

Fano 14

GIRONE C

Ore 20:30 Siracusa-Rende

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 45

Catania 41

Trapani 37

Siracusa 32

Rende, Matera (-2) 31

Cosenza, Virtus Francavilla 29

Juve Stabia 28

Bisceglie 27

Monopoli 26

Catanzaro (-1) 24

Reggina, Casertana, Fondi 21

Sicula Leonzio 19

Andria (-1) 18

Paganese 16

Akragas(-3) 10

