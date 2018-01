SANDRO/ Calciomercato Benevento: accoglienza da star per il brasiliano: già in campo col Bologna?

Il centrocampista Sandro è ufficialmente un giocatore del Benevento, grande accoglienza per il brasiliano pronto a trascinare i giallorossi verso una difficile rincorsa salvezza.

Il Benevento acquista Sandro (lapresse)

Finalmente è ufficiale. Il Benevento accoglie il centrocampista brasiliano Sandro, fresco di tesseramento dopo l'addio all'Antalyaspor. Il brasiliano arriva in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto e si aggiunge ad un altro acquisto da parte dei campani, quello del trequartista Guilherme Costa Marques. La società giallorossa ha reso ufficiale l'arrivo di Sandro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Il Benevento Calcio - si legge sul portale del club - comunica di aver perfezionato tutti gli adempimenti necessari al tesseramento del calciatore Sandro Raniere Guimarães Cordeiro. Il centrocampista arriva in giallorosso dal club turco dell’Antalyaspor Kulülü con la formula del prestito con obbligo di riscatto". Il Benevento gongola per quello che è a tutti gli effetti un colpo di mercato. Il giocatore, infatti, vanta un curriculum di tutto rispetto, con una Copa Sudamericana e una Copa Libertadores all'attivo, oltre a centosei presenze con gli Spurs in Inghilterra. I giallorossi ci credono, Sandro può essere l'elemento giusto per ripartire verso la corsa salvezza.

BENEVENTO, SANDRO PRONTO FISICAMENTE

Il brasiliano Sandro si allena regolarmente con la squadra da diversi giorni e potrebbe già scendere in campo domani contro il Bologna: "Il nostro nuovo acquisto, che vanta 18 presenze nella Selecao con la quale conquistò la medaglia di argento alle Olimpiadi di Londra 2012, - sottolinea con orgoglio il Benevento - sarà a disposizione del tecnico De Zerbi per la gara Bologna-Benevento". Il mister dei campani, dunque, potrà contare su un elemento di grande spessore per tentare la missione salvezza. Oltre all'ex Antalyaspor, De Zerbi avrà una pedina in più, ovvero il connazionale Guilherme: "Il Benevento Calcio - scrivono i Sanniti sul proprio sito ufficiale, in vista di Bologna - comunica di aver ricevuto dagli organi federali l’ITC (International Transfer Certificate) per il calciatore Costa Marques Guilherme. Mister De Zerbi avrà a disposizione per la gara di domenica contro i felsinei anche il fantasista carioca".

