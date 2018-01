Salernitana Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salernitana Venezia, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Salernitana Venezia, partita diretta dal signor Baroni, va in scena alle ore 15:00 di sabato 20 gennaio. Anche all’Arechi si torna a giocare per la Serie B 2017-2018: nella prima giornata di ritorno questa è una delle partite più interessanti, perchè mette di fronte due squadre che non fanno parte dell’élite del campionato ma sono riuscite a disputare un girone di andata di buon livello, affacciandosi a una zona playoff che potrebbero anche ottenere al termine della stagione regolare. Il Venezia ha 29 punti e a oggi gliene mancherebbe uno per entrare nelle prime otto; la Salernitana invece si trova a quota 26, deve continuare a guardare alle spalle, visto che la classifica è corta e si rischia di tornare a essere coinvolti nella lotta per non retrocedere, ma certamente ha buone possibilità di fare il salto di qualità, soprattutto dopo aver cambiato allenatore. Si prospetta dunque una bella sfida con in palio punti importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Venezia è un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: il canale sul quale viene trasmessa la partita del Curi è Sky Calcio 4 (codice d’acquisto 411427) e ovviamente ci sarà come sempre la possibilità di seguire le immagini anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

L’incrocio tra i due tecnici è interessante: Stefano Colantuono ha iniziato ad allenare quando Filippo Inzaghi non aveva ancora compiuto 30 anni ed era appena arrivato al Milan, dove sarebbe rimasto per 10 gloriosi anni da attaccante. Scontro generazionale: entrambi sono già stati in Serie A ma per Super Pippo l’esperienza rossonera non è stata brillante, adesso però potrebbe arrivare il riscatto sotto forma di un grande traguardo, perchè se il Venezia dovesse ottenere la promozione avrebbe centrato tre salti di categoria consecutivi (nel 2015 iniziava il campionato di Serie D) e per l’allenatore emiliano sarebbero due. Al netto dei risultati centrati prima della sosta (la Salernitana ha perso le ultime due partite e ne ha vinta solo una nelle ultime nove, al Venezia la vittoria manca da sette giornate - cinque pareggi) le due squadre sono tra quelle che pareggiano di più in campionato: lo hanno fatto per 11 volte a testa, questo spiega perchè nonostante il numero limitato di sconfitte la classifica non parli ancora di zona playoff. Chiaro dunque il concetto: bisogna essere pronti e disposti a rischiare qualcosa in più per prendersi qualche vittoria che faccia davvero la differenza. Ovviamente, a cominciare dalla partita di oggi pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

La Salernitana si è rinforzata con gli arrivi di Palombi (in prestito dalla Lazio) e Popescu: per questa partita Vitale e Minala sono squalificati, dunque almeno Popescu potrebbe subito essere in campo nel terzetto difensivo (anche se come ruolo naturale è un terzino) affiancando Bernardini e Mantovani a protezione di Adamonis. Al posto di Minala, come mezzala, è ballottaggio tra Giuseppe Rizzo e Odjer; Pucino si gioca la maglia di esterno destro con Sprocati, a sinistra spazio a Zito mentre Signorelli sarà il playmaker con Matteo Ricci. Davanti sembra essere un testa a testa tra i due prodotti della Lazio: Palombi infatti contende la maglia ad Alessandro Rossi, l’unico certo del posto dovrebbe essere Bocalon a meno che Colantuono non decida invece per Alejandro Rodriguez. Il Venezia ha perso Moreo (finito al Palermo) ma ha guadagnato Marco Firenze, girato in prestito dal Crotone che lo aveva fatto rientrare dalla Pro Vercelli: potrebbe essere subito in campo per affiancare Marsura, ma in quel ruolo ci sono Zigoni e Geijo che appaiono favoriti. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: Audero tra i pali con Andelkovic a comandare una difesa completata da Cernuto e Bruscagin, sulle corsie ballottaggi Fabiano-Zampano e Garofalo-Del Grosso. Bentivoglio comanda a centrocampo, Falzerano e Pinato dovrebbero essere le mezzali anche se Francesco Signori si gioca il posto fino all’ultimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Sicuramente Salernitana Venezia è una delle partite più equilibrate di questa giornata: le due squadre pareggiano tanto e allora è interessante andare a vedere la quota fissata sul segno X. L’agenzia di scommesse Snai assegna all’eventualità del pareggio un valore di 3,10 che è comunque il più alto tra le possibilità di 1X2 finale: la quota sul segno 1, che identifica la vittoria della Salernitana, vale infatti 2,40 (e dunque i campani sono dati per favoriti) mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Venezia vi permetterebbe di guadagnare 3,05 volte la somma che avrete deciso di investire.

