Siracusa-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

20 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Rende, LaPresse

Siracusa-Rende, diretta dall'arbitro Meleleo di Casarano, sabato 20 gennaio 2018 alle ore 20.30, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Dopo la sosta invernale, le due squadre ripartono divise da un solo punto in classifica. 32 punti per il Siracusa quarto nel girone C di Serie C, 31 per il Rende quinto. Un risultato francamente sorprendente per la matricola calabrese, partita per saldarsi e consolidarsi di nuovo tra i professionisti dopo un'assenza di molti anni e soprattutto dopo un ripescaggio che solo in extremis aveva consentito al Rende di partecipare il campionato. Non è invece più una sorpresa il Siracusa che già nella scorsa stagione era stato protagonista di un torneo di alta classifica, ed ha saputo confermarsi anche quest'anno nonostante il cambio di gestione tecnica. Prima della sosta, le due squadre hanno però chiuso il 2017 in maniera diversa.

Feste natalizie splendide per il Rende che, dopo un derby vinto tre a zero in casa della Reggina per la gioia dei tifosi, si è ripetuto in casa rifilando prima di Capodanno un secco due a zero all'Akragas. Il Siracusa invece, dopo il pareggio interno nel pur difficile derby contro il Trapani, è caduto a sopresa sul campo dell'Andria terzultima in classifica. Gli aretusei non vincono in campionato dallo scorso 3 dicembre, quando si imposero di misura nella trasferta contro il Bisceglie.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Si torna in campo dopo la sosta con la diretta tv del match Siracusa Rende non disponibile, ma la diretta streaming video via internet dell'incontro si potrà seguire con un abbonamento o l'acquisto della partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIRACUSA RENDE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio De Simone di Siracusa. I padroni di casa schiereranno una difesa a tre con Daffara, Magnani e Di Grazia davanti all'estremo difensore Tomei. Parisi giocherà come esterno laterale di destra e Liotti come esterno laterale di sinistra, mentre Toscano e l'argentino Spinelli saranno i centrali di centrocampo. In attacco, Bernardo e Grillo faranno coppia supportati dal trequartista Macino. Risponderà il Rende con Forte in porta alle spalle dei tre difensori centrali Porcaro, Sanzone e Pambianchi. A centrocampo ci sarà spazio per il marocchino Laaribi, Rossini e Franco, mentre il francese Blaze sarà l'esterno di fascia mancino e Godano sarà invece chiamato a muoversi sulla fascia destra. In attacco ci sarà Ricciardo al fianco dell'argentino Actis Goretta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Faccia a faccia fra due 3-5-2 come modulo, scelto sia dal tecnico del Siracusa, Bianco, sia dal mister del Rende, Trocini. Il mercato di gennaio ha visto finora partire nel Siracusa un difensore centrale, De Vito, passato alla Viterbese Castrense. Il match d'andata in Calabria è terminato con una vittoria siciliana, uno a zero con rete decisiva di Mancino. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta a Siracusa nel campionato di Serie D 2015/16, padroni di casa vincenti per due a zero, mentre la sfida a Rende di quel campionato è terminata sul punteggio di due a due.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker puntano su un Siracusa favorito per la vittoria in casa, col segno '1' quotato 2.10 da Bwin, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Betclic e il successo esterno viene quotato 3.50 da Bet365. La quota dell'under 2.5 viene fissata a 1.53 da Bet365, che propone a 2.39 la quota relativa all'over 2.5.

