Spezia Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Palermo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che vale per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B

20 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spezia Palermo, Serie B 22^ giornata (Foto LaPresse)

Spezia Palermo sarà diretta dal signor Piccinini e può essere considerata la partita di cartello nella ventiduesima giornata della Serie B 2017-2018; ne rappresenta anche il primo posticipo, visto che si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 gennaio. La capolista del campionato, che praticamente tutti gli addetti ai lavori danno per promossa in Serie A senza passare dai playoff, va a giocare al Picco contro una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei partite e non perde da inizio dicembre: lo Spezia potrebbe finalmente aver trovato la quadratura del cerchio e confermare per una volta le aspettative della vigilia, visto che da qualche anno ormai la società ligure costruisce rose che debbano andare a caccia della massima categoria. Il Palermo conserva per ora 5 lunghezze di vantaggio sulla coppia delle terze: un margine importante considerando che la classifica è decisamente corta, in questo girone di ritorno i rosanero dovranno essere in grado di confermarsi per evitare brutte sorprese

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Palermo sarà trasmessa in diretta tv dalla sola televisione satellitare a pagamento: gli abbonati dunque possono seguirla su Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 411369) e ovviamente avranno a disposizione anche l’applicazione Sky Go per attivare la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e permetterà di assistere alla partita del Barbera su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Una sconfitta in 10 partite per 17 punti conquistati: lo Spezia è una delle squadre più in forma del campionato, non perde al Picco dal 3 settembre (unico ko interno della stagione) e in questa striscia è andato a pareggiare sui campi di Empoli e Parma, fermando il Frosinone e il Cittadella nel proprio stadio. Certo la classifica non è ancora quella sognata, ma si sta avvicinando: come sempre il problema per la squadra ligure sarà quello di confermare questo trend, i playoff sono ampiamente alla portata ma la società vuole qualcosa in più, vale a dire la possibilità concreta di giocarsi la Serie A. Per arrivare in finale basterà questo rendimento? Vedremo, intanto un buon segnale sarebbe sicuramente la vittoria su un Palermo che non perde da sei partite nelle quali ha raccolto quattro vittorie, che è caduto appena due volte in tutto il campionato e che lontano dal Barbera è imbattuto, avendo collezionato 4 vittorie e 6 pareggi. Squadra che segna tanto e incassa poco, la capolista oggi si scontra con un’ottima difesa e dunque il problema potrebbe essere quello di fare gol.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PALERMO

Il colpo Palladino può essere importante per lo Spezia: l’ex Genoa potrebbe essere subito in campo a fare coppia con Gilardino o, più probabilmente, piazzandosi da trequartista alle spalle dello stesso biellese e di Granoche. Un super attacco per Fabio Gallo, che per il resto manderà in campo una mediana con Pessina e Maggiore ad accompagnare la regia di Bolzoni e una difesa nella quale De Col e Walter Lopez si occuperanno di presidiare le fasce laterali lasciando a capitan Terzi e Giani il compito di proteggere il portiere Di Gennaro che è una delle note più liete della stagione. Panchina indebolita dagli adii di Acampora (Virtus Entella) e Vignali (Reggiana). Il Palermo ha piazzato qualche giocatore sul mercato (soprattutto Thiago Cionek) e ha guadagnato Moreo: l’attaccante arrivato dal Venezia se la giocherà con Trajkovski per affiancare l’insostituibile Nestorovski, mentre il difensore italo-rumeno Fiore potrebbe essere già in campo - è in ballottaggio con Dawidowicz - insieme a Struna e Bellusci nel terzetto che protegge il portiere Posavec. Rispoli e Aleesami sono importanti quanto capitan Nestorovski e agiranno sulle fasce laterali; in mezzo Coronado parte come quinto nella linea ma in realtà agisce da trequartista, i due frangiflutti allora saranno Chochev e Jajalo con Gnahorè e Murawski che fino all’ultimo sperano di avere una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Palermo arriva alla partita del Picco da capolista della Serie B, ma non è favorito dalle agenzie di scommesse che hanno stilato i pronostici: la Snai per esempio assegna ai rosanero una quota per la vittoria (segno 2) che vale 2,90. Una cifra più alta di quanto previsto per il segno 1 che identifica la vittoria dello Spezia, quotato 2,65: la differenza è minima ma sono i liguri a partire in vantaggio sulla carta. Nell’eventualità di un pareggio dovrete ovviamente giocare il segno X e, qualora la puntata sia esatta, il vostro guadagno sarebbe di 2,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

