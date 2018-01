Teramo Vicenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno

Diretta Teramo Vicenza (LaPresse)

Teramo Vicenza sarà diretta dall’arbitro Fabio Natilla; alle ore 16.30 di oggi, sabato 20 gennaio 2018, la partita dello stadio Gaetano Bonolis sarà valida per la ventesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Di fronte due squadre alla ricerca di punti importantissimi in termini di classifica: sia Teramo che Vicenza navigano infatti nei bassifondi della classifica, un vero e proprio scontro diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione. La formazione guidata da Antonino Asta e quella di Vincenzo Torrente sono appaiate al quattordicesimo posto a quota 21 punti insieme al Ravenna di Antonioli, un trio che lotta per evitare il posto retrocessione. Il Teramo in questa prima parte di stagione ha ottenuto quattro vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte; il Vicenza cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte.

Il Teramo arriva a questo appuntamento da un cammino tra luci ed ombre: dopo il pareggio esterno per 0-0 contro il Renate, sono arrivate due sconfitte (0-2 contro la Sambenedettese e 2-1 contro la Reggiana) e la vittoria casalinga per 2-1 contro il Fano. Nell’ultimo turno di campionato la compagine rossoblu si è imposta 2-1 sul Mestre: reti siglate da Caidi (64’) e Barbuti (84’). Più lineare, invece, il percorso del Vicenza, che è al centro di una bagarre societaria che rischia di mettere la parola fine allo storco club veneto. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Pordenone e la debacle casalinga per 0-2 contro i diretti concorrenti del Ravenna, sono arrivati tre risultati utili consecutivi: la vittoria esterna per 0-1 contro il Bassano, il pareggio per 1-1 contro l’Albinoleffe e, nell’ultimo turno di campionato, l’”x” contro il Gubbio per 1-1, reti di Marchi e Lanini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Teramo e Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO VICENZA

Antonino Asta riproporrà il 3-5-2, con protagonisti gli undici calciatori che hanno superato 2-0 il Mestre. Tra i pali spazio al polacco Lewandowski. Difesa a tre composta da Caidi, a segno contro i veneti, Speranza e Sales. Sulle corsie laterali agiranno l’ex Pescara Ventola e il venezuelano Varas, mentre in cabina di regia agirà De Grazia. Al fianco del numero 4 spazio a Carlo Ilari, ex Padova, e Graziano, mentre confermato il duo d’attacco: Terracino sarà affiancato da Tulli. Vincenzo Torrente si trova in una posizione scomoda, con le baruffe societarie che la fanno da padrona, ma metterà in campo la miglior formazione possibile. Sarà 4-2-3-1: tra i pali valentini. Linea a quattro di difesa composta da Malomo e Giraudo sulle fasce e il duo Crescenzi-Milesi al centro. Romizi sarà affiancato dal macedone Alimi in mediana, mentre sulle corsie esterne agiranno Tassi e Lanini, cresciuti nei settori giovanili di Inter e Juventus. De Giorgio agirà infine alle spalle di Giacomelli.

© Riproduzione Riservata.